"Кризисная дипломатия". Немецкие СМИ о визите Шольца в США

Визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в США 8 февраля, который длился всего лишь сутки, широко комментируют немецкие СМИ. Что они пишут о встрече президента Джо Байдена с Олафом Шольцем, основными темами которой была война в Украине, предоставление Киеву дальнейшей помощи и возможное возвращение в Белый Дом Дональда Трампа - в обзоре DW.

Die Zeit: Разговор об Украине с глазу на глаз

"Сейчас особенный момент для визита в США, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц непосредственно перед своим полетом из Берлина в Вашингтон. И это действительно так", - пишет издание Diе Zeit . Шольц поехал в США, прежде всего для того, чтобы говорить с Байденом об Украине с глазу на глаз. Для этой встречи изначально был предусмотрен один час, но в итоге беседа длилась почти 100 минут, отмечает издание.

Олаф Шольц прилетел в США Фото: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

"Тем для разговора Байдена с Шольцем было более чем предостаточно: положение на фронте в Украине драматическое, вооружений становится все меньше, на некоторых участках фронта, по сообщению украинских командиров, на пять российских выстрелов могут ответить лишь одним единственным. Противовоздушная оборона, которая является решающей для защиты гражданского населения, не справляется из-за повторяющихся ракетных атак. А накануне визита Шольца в США президент Украины Владимир Зеленский поменял главнокомандующего ВСУ и ряд военачальников. Переломный момент близится и почти уже наступил, когда на карте могут измениться центры силы", - пишет Die Zeit.

FAZ: Германия без США беззащитна

"После почти двухчасовой беседы с президентом США Джо Байденом в Овальном кабинете Белого дома канцлер Шольц выглядел уставшим. Это был очень долгий и подробный рабочий разговор, сказал Шольц перед своим возвращением на родину. По его словам, отношения США и Германии имеют самое большое значение, и сейчас они настолько тесные и доверительные, какими не были на протяжении десятков лет", - пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung .

Если речь идет о том, кто больше всех в Германии поддерживает трансатлантические отношения, то Шольца в этом не обогнал никто, отмечает издание: "Для канцлера из рядов немецких социал-демократов, где на протяжении десятилетий была широко распространена любовь к России, это не является само собой разумеющимся. Шольц заразился этой болезнью в юные годы, но уже давно переболел".

Как подчеркивает FAZ, на посту канцлера Шольц осознал проблему недостаточного вооружения Германии после нападения России на Украину: "Он осознал и то, что Германия без Соединенных Штатов беззащитна. Одновременно с этим Шольц понял, что требования американцев к европейцам делать больше для собственной безопасности не только справедливы, но и в конце концов будут иметь последствия".

taz: ЕС нуждается в США

Байден уже несколько месяцев пытается заручиться поддержкой Конгресса США для предоставления пакета помощи Украине, пишет издание taz . "...Представители обеих палат демонстрируют готовность к компромиссам. Но, в конечном итоге, республиканцы сводят на нет все усилия. Положение усугубляется еще и тем, что в США сейчас предвыборная президентская гонка. В такое время некоторым политикам кажется слишком рискованным сотрудничество с представителями другого политического лагеря. И это звучит парадоксально на фоне потенциальной альтернативы: территориального расширения военных действий".

Олаф Шольц в США после беседы с Джо Байденом Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Партия республиканцев столкнулась и с другой проблемой: Дональд Трамп, подчеркивает издание. "Экс-президент в настоящий момент - главный фаворит в своей партии, который может стать кандидатом на президентских выборах. Он хочет вновь стать хозяином Белого дома во что бы то ни стало", - пишет обозреватель издания. Политического успеха для Джо Байдена, который бы означало выделение помощи Украине, Трамп не может допустить, считает taz.

"ЕС в начале февраля принял новый пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро.Тем самым на короткое время Евросоюз перенял роль лидера. Канцлер Шольц поехал в США, чтобы встретиться с представителями Конгресса и президентом Байденом c важным посланием: ЕС по-прежнему нуждается в США", - делает вывод издание.

Kölner Stadt Anzeiger: Европейцы должны вооружать свои армии

"При самом худшем сценарии Байдена на посту президента сменит Дональд Трамп, и тогда США лишат Украину так необходимой ей финансовой помощи, США откажутся от членства в НАТО и пойдут на сделку с диктатором", - пишет издание Kölner Stadt Anzeiger.

По мнению журналистов этого издания, "Европа должна пытаться самостоятельно держать дистанцию в отношениях с Россией, и это означает, что все европейские страны, входящие в НАТО должны - пусть в ущерб другим сферам, таким как образование, здравоохранение, - сокращая расходы на социальные нужды, вооружать свои армии. До президентских выборов в США еще десять месяцев. ЕС должен интенсивно работать над тем, чтобы его обороноспособность не зависела от США".

Ludwigsburger Kreiszeitung: Кризисная дипломатия канцлера ФРГ Олафа Шольца

Комментируя визит канцлера Щольца в США, другая региональная немецкая газета Ludwigsburger Kreiszeitung пишет: "Канцлер Германии свое 24-часовое пребывание в Вашингтоне декларировал как рабочий визит, но наиболее подходящим названием для него было бы кризисная дипломатия. Ведь в настоящий момент Шольц - это прежде всего тот, кто в срочном порядке предупреждает США о последствиях их отказа от помощи воюющей Украине. При этом он знает, что немецкое влияние на политику США ограниченное".

С точки зрения США, "Германия, конечно, является партнером, но точно не тем, кто может повлиять на процесс принятия решений в Конгрессе", отмечает далее издание. "Но Шольц, которого постоянно критикуют, невозмутимо продолжает дальше и тем самым демонстрирует лидерство, которого многие требуют от него в вопросах внутренней политики ФРГ", - подчеркивает Ludwigsburger Kreiszeitung.

А издание Westfälische Nachrichten омечает, что "Для Джо Байдена канцлер Германии выступает в роли главного европейского лидера", скалы, основы, на которой держится Европа во время геополитической турбулентности.

"Встреча лидеров двух стран, которые являются главными поставщиками помощи Украине, это больше чем укрепление дружеских контактов двух единомышленников. Это, скорее, кризисный саммит", - пишет издание Westfälischen Nachrichten.

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