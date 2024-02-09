Шольц и Байден призвали Конгресс США быстрее помочь Украине

Канцлер ФРГ считает, что Германия и Соединенные Штаты должны ссыграть важную роль в "поддержании мира во всем мире".

Президент США и канцлер ФРГ Джо Байден и Олаф Шольц(Olaf Scholz) призвали американский Конгресс как можно быстрее выделить новый пакет военной помощи Украине в пятницу, 9 февраля.

"Неспособность Конгресса США поддержать Украину равносильна преступной халатности. Это возмутительно", - заявил Джо Байден. Сообщается, что Олаф Шольц в ходе встречи с американскими сенаторами накануне также призвал их к быстрому решению этого вопроса: "Германия и США должны сыграть важную роль в поддержании мира во всем мире", - считает он.

В четверг, 8 февраля, новый законопроект о предоставлении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 млрд долларов прошел первое процедурное голосование в Сенате США. Однако, даже если он будет принят в итоговом голосовании, его должны будут также одобрить члены Палаты представителей, большинство мест в которой занимают республиканцы. В среду, 7 февраля, они уже провалили голосование по законопроекту, который предусматривал выделение помощи Украине и Израилю, а также ужесточение миграционного законодательства США.

В ходе своего визита в столицу США федеральный канцлер также прокомментировал резонансное интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Политик назвал его "смехотворным" и подчеркнул, что Путин всегда лжет об истории этой войны.

Шольц и Байден обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Помимо прочего, лидеры стран обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Олаф Шольц сказал, что и США, и Германия поддерживают Израиль в праве защищать свою страну, однако подчеркнул, что в войне против террористической организации ХАМАС нужно "соответствовать собственным стандартам". Он указал также, что гуманитарная помощь должна поступать в сектор Газа "в гораздо большем масштабе, чем это происходит сегодня.

Кроме того, Шольц подтвердил позицию правительства ФРГ о необходимости решения израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Как считает канцлер, это необходимо, в том числе, для улучшения сотрудничества Израиля с его арабскими соседями, а также чтобы гарантировать, что Иран не станет "державой-гегемоном во всем регионе".

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