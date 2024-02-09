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Канцлер ФРГ Олаф Шольц об интервью Путина: "Полный абсурд"

Сергей Ромашенко
9 февраля 2024 г.

Олаф Шольц резко раскритиковал интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. По словам канцлера, президент РФ рассказал "абсолютно абсурдную историю" о причинах войны в Украине.

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Ukraine-Krieg - Putin Carlson Interview
Владимир Путин в разговоре с американским журналистом Такером КарлсономФото: Tucker Carlson Network/Zuma Press Wire/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) резко раскритиковал заявления президента РФ Владимира Путина, сделанные тем в интервью американскому модератору Такеру Карлсону. "Это интервью - насмешка над реальными деяниями, совершенными Россией в Украине. Путин рассказывает абсолютно абсурдную историю о причинах этой войны", - сказал Шольц в ходе визита в столицу США Вашингтон в пятницу, 9 февраля.

"Есть абсолютно ясная причина - это желание президента России аннексировать часть Украины. И все истории, которые рассказывают по этому поводу, ничего не меняют относительно того, что именно это является целью его империалистических устремлений", - подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что война в Украине "может закончиться в любой момент, но не так, как это представляет себе российский президент - путем капитуляции Украины, а в результате того, что он сам прекратит войну и создаст условия для мирного решения".

Интервью Путина Такеру Карлсону

Путин в интервью Такеру Карлсону, обнародованном вечером в четверг, 8 февраля, вновь выступил в защиту российского вторжения в Украину. Он также назвал невозможным поражение России в этой войне и отрицал намерение атаковать такие страны НАТО, как Польша и Литва.

Шольц 9 февраля встречается с президентом США Джо Байденом в Белом доме для обстоятельных переговоров. Одной из главных тем, по всей видимости, станет поддержка Украины, поскольку американский Сенат заблокировал выделение Киеву нового пакета помощи на сумму в 60 млрд долларов.

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