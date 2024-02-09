Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с Путиным

Путин в интервью американскому журналисту рассуждал о варягах, Вещем Олеге и Ленине. Он заявил, что РФ "пока не достигла целей" в Украине, но готова к переговорам.

Известный своими правоконсервативными взглядами американский журналист Такер Карлсон в четверг, 8 февраля, опубликовал свое интервью с президентом России Владимиром Путиным . Первые полчаса разговора Путин рассуждал об истории России, Литвы, Польши и Украины. Свой монолог он начал с призвания варягов на Русь и рассказа о Вещем Олеге, а завершил критикой внешней политики Ленина. Когда президент РФ наконец вернулся в 21-е столетие, он обвинил в войне Украину, оправдав военное вторжение РФ "госпереворотом в Киеве" в 2014 году и отказом Киева выполнять Минские соглашения.

Далее в интервью Путин заявил, что РФ "пока не достигла своих целей" в Украине, потому что одна из целей - ее "денацификация". Эксперты не раз подчеркивали, что пропагандистский нарратив российских властей о том, что Украиной якобы руководят нацисты, не имеет отношения к реальности: несмотря на то, что в стране, как и в других государствах есть ультраправые группы, на последних парламентских выборах в Украине эти партии набрали в сумме всего 2,15% голосов.

Президент РФ в интервью также оправдывал нападение на Украину мифом о едином народе, утверждая, что украинцы "до сих пор ощущают себя русскими". При этом в полномасштабном вторжении РФ в Украину он усмотрел "элемент гражданской войны".

Путин заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной

В разговоре с Карлсоном Путин повторил свои заявления о готовности к переговорам, вновь обвинив Украину в том, что та под влиянием Вашингтона и Бориса Джонсона якобы отказалась от переговоров с Россией после отвода войск РФ из-под Киева в 2022 году.

В конце января нынешнего года Bloomberg сообщил, что Кремль тайно передал Вашингтону сигнал о готовности к переговорам о достижении мира в Украине и возможности отказаться от требований по нейтральному статусу этой страны. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже опроверг сообщение агентства о готовности российских властей идти на уступки Украине. В то же время ранее в администрации США не видели у Путина признаков готовности к серьезным переговорам о мире. Западные чиновники считают, что президент РФ намерен "пересидеть Запад", продолжать войну, пока в западных странах не ослабнет общественная поддержка Украины.

Путин: У России нет интереса нападать на Европу

Комментируя растущие в европейских странах опасения возможного нападения со стороны России, Путин заявил, что у РФ "нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии - нигде". "Россия направит свои войска в Польшу только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию", - добавил он. Разговоры о планах России применить тактическое ядерное оружие президент РФ назвал "страшилками", хотя ранее сам неоднократно упоминал об угрозе применения ядерного оружия.

Путин намекнул на возможность обменять Гершковича на убийцу Хангошвили

Удерживаемый в СИЗО "Лефортово" журналист американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович может вернуться в США, если американские спецслужбы пойдут навстречу их российским в определенных вопросах, заявил президент РФ.

При этом он косвенно упомянул россиянина Вадима Красикова, который отбывает пожизненное наказание в Германии за то, что в 2019 года в Берлине застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. "Сидит в одной стране, стране - союзнике Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита", - заявил Путин, добавив, что "между спецслужбами идет диалог".

Путин обвинил США в подрыве "Северных потоков"

На вопрос Карлсона о предполагаемых виновниках диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Путин ответил: "Вы, конечно", подразумевая США. Он добавил, что РФ готова и дальше поставлять газ в Германию по уцелевшей ветке газопровода и посетовал, что Берлин ее не открывает. ФРГ почти полтора года назад полностью отказалась от российского газа из-за войны РФ против Украины.

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