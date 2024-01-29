Экс-главком НАТО: Переговоры РФ и Киева возможны в 2024 году

Окно возможностей для ведения мирных переговоров может открыться в конце текущего года на фоне истощения РФ и Украины в войне, заявил Джеймс Ставридис.

Как Россия, так и Украина истощены ведением войны, в связи с чем есть вероятность, что они начнут мирные переговоры в конце текущего года. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в интервью радиостанции WABC 770 AM в воскресенье, 28 января.

"Думаю, что к концу года, возможно после выборов в США, у нас будет момент для потенциальных переговоров", - сказал Ставридис. Он добавил, что и Россия, и Украина испытывают сложности и получают помощь от третьих сторон, "однако, вероятно, будут откладывать переговоры".

Джеймс Ставридис Фото: Yasin Ozturk/AA/picture alliance

С точки зрения бывшего главнокомандующего силами НАТО в Европе, война между Россией и Украиной может закончиться, "как корейская война, что означает, что Россия будет контролировать определенную часть Украины, Крым, сухопутный мост в Россию".

"С другой стороны, я предполагаю, что Украина вступит в НАТО, - продолжил Ставридис. - Я думаю, что контуры этой сделки, вероятно, станут более ясными по мере того, как будет развиваться этот год".

Как напоминает онлайн-издание The Hill , в декабре 2023 года Джеймс Ставридис в том же радиошоу призывал к увеличению помощи Украине и назвал дело, за которое она сражается, "справедливым".

В РФ опровергли сообщения о готовности на уступки Украине

Ранее, 26 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Bloomberg о том, что Кремль тайно передал Вашингтону сигнал о готовности к переговорам о достижении мира в Украине и возможности отказаться от требований по нейтральному статусу этой страны. "Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - заявил Песков.

Агентство Bloomberg писало со ссылкой на два близких к Кремлю источника, что президент РФ Владимир Путин по косвенным каналам дал понять, что он открыт для дискуссий и даже готов отказаться от своих требований по нейтралитету Украины, включая отказ от противодействия возможному членству этой страны в НАТО. По словам собеседников агентства, предложения были переданы в декабре 2023 года высокопоставленным американским чиновникам через посредника, имя которого они отказались назвать.

Вместе с тем Путин не готов отказаться от захваченных за последние годы украинских земель, которые составляют около 18 процентов территории Украины в рамках признанных международным сообществом границ, говорилось в публикации.

Комментируя сообщение Bloomberg, Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам, вместе с тем Россия полна решимости достичь своих целей.

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