Премьер Словакии пообещал не допустить Украину в НАТО

Премьер-министр Словакии пообещал на встрече с украинским коллегой сообщить ему о планах наложить вето на возможное вступление в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на встрече со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит ему о намерении Братиславы блокировать членство Украины в НАТО из-за угрозы третьей мировой войны. Об этом он сказал в эфире телеканала RTVS в субботу, 20 января, передает агентство dpa.

Фицо подтвердил, что встретится с Шмыгалем 24 января в Ужгороде. "Я скажу ему, что наложу вето и заблокирую это (вступление в НАТО. - Ред.), потому что это как раз и есть основа для Третьей мировой войны и ничего больше", - сказал Фицо. Кроме того, премьер пообещал подтвердить отказ передавать Украине любое оружие.

"Я скажу ему, что, когда речь идет о вступлении в ЕС, мы их уважаем, но они должны выполнять условия. В ЕС не может вступить страна, абсолютно не соответствующая никаким требованиям", - продолжил Фицо. Глава правительства Словакии уточнил, что едет в Украину с гуманитарной помощью.

Отказ Фицо от передачи оружия Украине

Фицо в конце октября 2023 года объявил в парламенте в Братиславе об остановке военной помощи Украине. "Мы рассматриваем помощь Украине исключительно как гуманитарную и гражданскую. Мы больше не будем поставлять Украине оружие", - отметил лидер победившей на парламентских выборах партии "Направление - социальная демократия" (SMER-SD).

Война в Украине - это "не наша война, к этой войне мы не имеем никакого отношения", отметил он, назвав "немедленное прекращение военных операций" "лучшим решением, которое у нас есть для Украины".

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