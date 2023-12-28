2024-й: Украину ждет самый тяжелый год войны с Россией

Уходящий год должен был стать переломным для Украины в войне с Россией, но завершается патом - в пользу РФ, указывают эксперты. Следующий, 2024-й, по их мнению, обещает быть самым тяжелым для Киева.

Чтобы понять масштаб изменений в войне России против Украины на пороге 2024 года, стоит вспомнить, что происходило год назад. Тогда президент Украины Владимир Зеленский впервые с момента вторжения России покинул страну. В Вашингтоне он триумфально выступил на заседании обеих палат Конгресса США и передал флаг из Бахмута. Вскоре после этого США и Германия впервые объявили о намерении предоставить Киеву свою современную бронетехнику для контрнаступления ВСУ.

Без миллиона снарядов, но с F-16

Год спустя Бахмут давно потерян украинской армией, битва за него стала самой долгой и кровавой с момента начала войны. Судьбу Бахмута, вероятно, повторит Авдеевка - хорошо укрепленный пригород Донецка. Контрнаступление ВСУ не оправдало надежд, что осенью признало украинское командование в лице главкома ВСУ Валерия Залужного. Президент Зеленский в декабре снова посетил США, но на этот раз его визит носил характер пожарной миссии.

Президент Зеленский в кабине F-16 в Дании, август 2023 года Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Украинский лидер пытался убедить законодателей-республиканцев разблокировать в Конгрессе пакет помощи Киеву на 61 млрд долларов, однако успеха не добился. Директор Центра изучения Евразии в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council, бывший посол США в Украине Джон Хёрбст винит в этом "небольшую часть Республиканской партии", которая связала поддержку Киева с мерами по ограничению миграции в США. В начале 2024 года решение с вероятностью "выше 50 процентов" будет найдено, прогнозирует экс-дипломат в подкасте DW "Геофактор".

Запад сейчас не только не обещает Украине нового оружия, но и срывает графики поставок уже обещанного. ЕС признал, что до марта 2024 года не успеет передать Киеву 1 млн единиц боеприпасов. Исключение из общей тенденции - истребители F-16. Украинские пилоты завершают обучение, первые самолеты могут быть переданы Киеву в ближайшее время. Они, как считается, усилят возможности ВСУ, но перелома в войне от их передачи эксперты уже не ждут. Джон Хёрбст назвал "горькой шуткой" планы западных стран передать Украине десятки истребителей, когда ей требуются сотни. Это же касается и других видов вооружений.

Трещины в западной солидарности

"Ультиматум" главкома ВСУ Валерия Залужного "пока не сработал", полагает историк, профессор Центрально-Европейского университета в Вене Александр Эткинд. Так он оценил статью Залужного в ноябрьском номере журнала The Economist, вызвавшую резонанс как в Украине, так и за рубежом. Залужный написал, что ситуация на фронте близка к патовой и что прорыв для ВСУ почти невозможен без поставок новых видов оружия.

Валерий Залужный Фото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

На второй год после вторжения РФ западная поддержка Украины сначала вышла на пик. Было поставлено много новых систем вооружения, но в ограниченном количестве. Хёрбст считает, что за этим стоит "робость" двух ключевых игроков - США и Германии, которые, как он выразился, опасаются угроз РФ применить против Украины ядерное оружие.

В 2023 году солидарность Запада с Киевом начала давать трещины не только в США, где фактически стартовала предвыборная президентская гонка. В ЕС сразу несколько стран Восточной Европы ограничили импорт украинской сельхозпродукции, причем некоторые из них перешли к блокаде пограничных переходов для большегрузных автомобилей из Украины. Киев, похоже, был к этому не готов. Под конец года проблема почти снята, но риск ее усиления остается.

Военные успехи Киева: беспилотники в Москве и удары по Крыму

Наиболее тревожным моментом эксперты считают трещины в позиции руководства самой Украины, хотя Джон Хёрбст все же полагает, что разногласия в Вашингтоне еще опаснее для нее. На фоне неудачного контрнаступления, завышенных ожиданий и сомнений в продолжении западной поддержки в Киеве, по оценкам наблюдателей, возникло заметное напряжение между президентом Зеленским и главкомом Залужным. До этого обвинения в коррупции в министерстве обороны привели к смене его руководителя. Главным испытанием для нового министра Рустема Умерова в начале 2024 года, судя по всему, обещает стать расширение и ужесточение правил мобилизации.

Порт Феодосии после ракетного удара ВСУ по кораблю ЧФ России, 26 декабря 2023 года Фото: Telegram/@VentdeCrimee/AFP

Военные успехи Украины в 2023 году, к которым эксперты относят удары по аэродромам в глубине России, атаки дронов по Москве, а также удары по военным целям в Крыму, ослабление Черноморского флота и прорыв зерновой блокады, по их оценкам, не изменили ситуацию на фронте в целом. А война Израиля против ХАМАС показала, что внимание и ресурсы Запада могут отвлечь другие конфликты. Одним из немногих позитивных для Киева моментов под конец уходящего года наблюдатели называют решение лидеров Евросоюза о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. Но и его омрачило то, что вопрос о выделении 50 млрд евро помощи, в которой остро нуждается Киев, остается открытым из-за негативной позиции Венгрии.

С таким багажом 2024 год, прогнозируют наблюдатели, обещает быть самым тяжелым за весь период войны РФ против Украины, которая, по их мнению, началась для Киева с аннексии Крыма. Усталость общества от войны очевидно усиливается как в самой Украине, так и в странах, которые ее поддерживают. Прорыва на фронте аналитики уже не ждут, а популярность Зеленского падает. Киевский международный институт социологии (КМИС) в декабре 2023 года зафиксировал доверие украинцев к президенту на уровне 62%. Год назад этот показатель составлял 86%.

"Путин может стать победителем"

Главным риском для Киева в новом году эксперты считают президентские выборы в США, в результате которых хозяином Белого дома может снова стать республиканец Дональд Трамп или кто-то из его сторонников. В таком случае обозреватели ожидают радикального сокращения военной помощи США Украине. "Это самый опасный момент в российской войне против Украины", - предупреждает Джон Хёрбст. По его словам, без американской помощи Киеву "Путин может стать победителем".

Президент России Владимир Путин, 19 декабря 2023 года Фото: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Европа готовится увеличить свою помощь, но полностью взять на себя долю США, вероятно, не сможет. На этом фоне в Киеве все реже говорят о надеждах на юбилейный саммит НАТО летом 2024 года в Вашингтоне. Решение о принятие Украины в альянс может стать более далекой перспективой.

В лучшем случае, отмечают эксперты, 2024-й может стать годом позиционной войны, в худшем - внутренние конфликты и недостаточная поддержка Западом могут привести к оккупации все больших территорий на востоке и юге Украины - в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Замораживание боевых действий не остановит войну?

Возможно ли в таких условиях замораживание боевых действий ценой территориальных уступок России, о чем периодически размышляют на Западе? Под конец второго года войны такой сценарий многие наблюдатели по-прежнему считают маловероятным. "Путин хочет не заморозки, а победы, политического краха руководства Украины, конца украинской демократии", - говорит Александр Эткинд.

Некоторые в Киеве и на Западе надеются на изменения в самой России, где президент Владимир Путин в марте 2024 года планирует избраться на очередной срок. Александр Эткинд не исключает, что Россия может повторить судьбу Австро-Венгрии в Первой мировой войне. "Но без военного поражения России эти надежды напрасны", - уточняет историк. И прогнозирует, что даже в случае перемирия и смены правительства в Киеве война перейдет в другую фазу, может стать партизанской, но полностью не прекратится.

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