Залужный объявил об отходе ВСУ на окраины Марьинки

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал об отходе украинской армии на окраины Марьинки и подготовку оборонительных позиций за городом. По его словам, города фактически "больше нет".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил об отходе украинских военных на окраины Марьинки в Донецкой области и частично за пределы города. "В том, что мы отошли на окраину Марьинки, а в некоторых местах уже оборудовали позиции за городом, мне кажется, нет ничего резонансного. К сожалению, война такая", - сказал Залужный на брифинге во вторник, 26 декабря (цитата по "Громадське").

Главком ВСУ сравнил тактику действий российской армии в Марьинке со сражениями в Бахмуте: "Мы защищаем каждый клочок нашей земли. Но когда на этом узеньком клочке вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей и с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее". По словам Залужного, после ожесточенных боев город находится в таком состоянии, что его фактически "больше нет".

Залужный об Авдеевке: "Будем защищать, сколько хватит сил"

Валерий Залужный также прокомментировал бои за Авдеевку. Он констатировал, что российская армия "сейчас имеет возможность концентрировать силы и может делать через два-три месяца то, что они сделали с Бахмутом". "Мы будем защищать ровно столько, сколько хватит сил. Но если будем понимать, что лучше сохранить людей, то потом отвоюем это", - подчеркнул главком ВСУ.

Днем ранее, 25 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что Россия взяла под контроль Марьинку. Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в ответ в эфире телемарафона заявил, что "бои за Марьинку продолжаются". "Сейчас наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Город полностью уничтожен. Но говорить о полном захвате Марьинки некорректно", - сказал он.

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