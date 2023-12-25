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Шойгу доложил Путину о взятии Марьинки под Донецком

Павел Мыльников
25 декабря 2023 г.

Подразделения армии РФ взяли Марьинку под контроль, утверждает министр обороны России. Киев пока не комментировал обстановку в городе. За время боев Марьинка была практически разрушена.

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Разрушенные многоквартирные дома в Марьинке
Разрушения в Марьинке (май 2023 года)Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance

Российская армия взяла под контроль город Марьинка в Донецкой области Украины, утверждает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе доклада президенту России Владимиру Путину в понедельник, 25 декабря.

Тем самым подразделения армии РФ получили "дополнительные возможности к дальнейшим действиям по этому направлению", указал Шойгу. Кроме того, ВС России удалось значительно отодвинуть от Донецка артиллерию Вооруженных сил Украины, добавил российский министр.

Украинские официальные лица на момент публикации не комментировали обстановку в Марьинке. Заявления о якобы взятии города появились в блогах российских "военкоров" и провоенных Telegram-каналах 12 декабря. Тогда Минобороны РФ не подтвердило информацию о контроле над Марьинкой, а ВСУ опровергли потерю этого населенного пункта.

Город вблизи Донецка практически разрушен

Бои за город, являющийся практически пригородом Донецка, велись с первых недель российского вторжения в Украину. За это время Марьинка превратилась в руины.

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