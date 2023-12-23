NYT: Россия перехватила инициативу на большей части фронта

В последние недели войска РФ добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины. Это происходит на фоне трудностей с военной помощью Киеву от США и Евросоюза, отмечает газета The New York Times.

Войска России перехватили инициативу на большей части фронта в Украине, о чем свидетельствует наступление россиян возле Авдеевки, Бахмута и Марьинки в Донецкой области, а также возле Купянска в Харьковской области, пишет американская газета The New York Times (NYT) в статье, опубликованной в пятницу, 22 декабря.

По оценкам издания, российские войска за последние недели добились небольших территориальных успехов на восточном фронте Украины благодаря преимуществу в живой силе в тот критический для Украины период, когда Киев испытывает трудности с военной помощьюот США и Евросоюза.

"В настоящее время ситуация на линии фронта сложная и постепенно ухудшается. Без американских боеприпасов мы начинаем терять территорию, с трудом отвоеванную этим летом", - сказал в интервью NYT замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Дополнительная мобилизация в Украине

Успехи российской армии на фронте, пишет газета, вынуждают руководство в Киеве рассмотреть возможность мобилизации еще до полумиллиона украинцев. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что не видит альтернативы масштабной мобилизации, чтобы восполнить потери армии.

В декабре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложил дополнительно мобилизовать 400-500 тысяч человек. Зеленский отметил, что решение по данному вопросу пока не принято. На этом фоне в Верховной раде заявили, что разрабатывают законопроект о мобилизации украинцев, уехавших из страны.

По оценкам Минобороны Великобритании, в октябре-ноябре Россия, по всей видимости, понесла самые большие потери с начала вторжения в Украину, что во многом связано с наступлением российских войск на Авдеевку, которая является мощным укрепрайоном ВСУ. Разведка США сообщила 12 декабря, что при наступлении на Авдеевку войска РФ потеряли 13 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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