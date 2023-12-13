Итоги визита Зеленского в США: помощь будет не ранее января?

Поездка президента Украины в США не принесла прорыва. Эксперты считают, что если вопрос военной помощи Вашингтона Киеву не будет решен в начале 2024 года, ЕС придется взять больше на себя.

Возвращаясь в среду, 13 декабря, из США, президент Украины Владимир Зеленский везет с собой решение о военной помощи со стороны Вашингтона на 200 млн долларов на отражение вторжения России. Это один из последних траншей, которые хозяин Белого дома Джо Байден смог выделить Киеву из уже утвержденных средств. Принятие нового пакета - в нем 61 млрд долларов - заблокировано в Конгрессе, и Зеленский, очевидно, не смог добиться тут прорыва.

Часть законодателей-республиканцев уже несколько месяцев отказываются поддержать этот пакет, в котором помимо финансирования Украины отдельно также предусмотрена и помощь Израилю. Их главное требование - более жесткая миграционная политика США и укрепление их границы с Мексикой, к чему не готовы администрация Байдена и его Демократическая партия.

Что считать победой Украины?

Все опрошенные DW эксперты отмечают, что Украина стала фактически заложником во внутриполитической борьбе в США на фоне начинающейся президентской кампании 2024 года. "Возможность влияния на ситуацию у президента Зеленского довольно ограничена", - констатирует Бруно Лете, брюссельский эксперт американского аналитического центра "Германский фонд Маршалла" (GMF).

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон Фото: Manuel Balce Ceneta/AP

Бывший посол США в Украине, доцент Стэнфордского университета Стивен Пайфер также предположил, что ситуация в целом может быть связана и с украинским контрнаступлением, которое, как признало военное руководство в Киеве, не привело к ожидаемому быстрому освобождению оккупированных Россией территорий. "Если бы контрнаступление было более успешным, это бы оказало положительный эффект на выделение западной помощи Украине", - говорит Пайфер.

Изменились и настроения в американском обществе. Недавний соцопрос, проведенный по заказу The Financial Times, показал, что почти половина граждан США - 48 процентов - считают, что Вашингтон слишком много тратит на поддержку Украины. На этом фоне спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон требует от президента Байдена четких целей в этом вопросе.

Экс-дипломат Пайфер уверен, что "Запад по-прежнему заинтересован в победе Украины в этой войне". Но на вопрос, что считать "победой", четкий ответ есть только у Киева - полное освобождение оккупированных РФ территорий, включая Крым. Среди стран Запада такого однозначного видения нет.

Голосование в Конгрессе США состоится в январе?

Эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Ариэль Коэн считает, что часть политиков Республиканской партии "повторяет пропаганду России о том, что Украина очень коррумпирована". По его словам, "это не новость, Россия тоже коррумпирована, как и многие другие страны".

Бруно Лете Фото: DW

Коэн прогнозирует, что финансирование Украины со стороны США будет разблокировано в январе 2024 года. "Но для этого администрация Байдена должна четко сформулировать, что цель - победа в Украине, а не перемирие и война на истощение, - добавляет Коэн. - Украина не может выиграть войну на истощение против России, у которой более глубокие карманы и обширные ресурсы". По мнению эксперта, победа Украины может быть достигнута "только поставками такого количества оружия, которое может привести к поражению российской армии".

Похожей точки зрения придерживается и Бруно Лете из "Германского фонда Маршалла". По его выражению, ситуация для Киева "не безнадежная". Голосование в Конгрессе до рождественских каникул он находит маловероятным, но после Нового года - вполне возможным. "Я думаю, что договоренность между республиканцами и демократами будет возможной, и допускаю, что голосование скорее всего состоится в январе после каникул", - прогнозирует Лете.

ЕС придется больше помогать Украине?

Не получив гарантий выделения десятков миллиардов долларов в США, президент Зеленский в среду посетил Норвегию, которая входит в НАТО, но не является членом Европейского Союза. Норвежское правительство объявило о новом пакете помощи Киеву. Сообщается, что Норвегия предоставит Украине в пересчете 250 миллионов евро на гражданские потребности, а также военную помощь на несколько десятков миллионов евро, в том числе для противовоздушной обороны. "Без помощи невозможно победить", - отметил в Осло президент Зеленский.

Олаф Шольц Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Главная надежда Украины на тот случай, если помощь из США не возобновится в ближайшее время, - Европейский Союз, - убеждены эксперты. В четверг и пятницу, 14-15 декабря, состоится саммит Евросоюза, на котором помимо решения о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС панируется рассмотреть вопрос о выделении Киеву 50 млрд евро на ближайшие четыре года. Оба вопроса угрожает заблокировать Венгрия.

"Европе придется действовать", - полагает Маркус Кайм (Markus Kaim), аналитик берлинского фонда "Наука и политика" (SWP). По его словам, если помощь от США Украине будет приостановлена, это станет "первым очагом" того, чего многие опасаются в случае повторного избрания президентом США Дональда Трампа. "Соединенные Штаты могут перестать быть гарантом международной безопасности, и в таком случае распределение сил между США и ЕС должно быть урегулировано по-новому", - говорит Кайм.

И тогда все будут смотреть на Германию - страну с самой большой в Европе экономикой. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уже заявил, что Берлин должен быть готовым увеличить помощь Украине.

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