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Суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться в этом штате

Павел Мыльников
20 декабря 2023 г.

Решение судей основано на 14-й поправке к Конституции США, которая запрещает занимать высший государственный пост лицам, участвовавшим в мятеже. Экс-президент намерен опротестовать вердикт.

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Бывший президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп в суде в Нью-Йорке (ноябрь 2023 года)Фото: Brendan McDermid/REUTERS

Верховный суд Колорадо во вторник, 19 декабря, запретил бывшему президенту США Дональду Трампу баллотироваться на пост главы государства в этом штате. Решение вступит в силу 4 января 2024 года и относится к первичным выборам (праймериз) Республиканской партии 5 марта 2024-го, на которых будут выбирать претендентов от этой политической силы на выдвижение кандидатом на высший государственный пост.

Вердикт судей основан на 14-й поправке к Конституции страны. Она запрещает занимать гражданские и военные государственные должности лицам, участвовавшим в мятеже. Судьи расценивают как мятеж штурм Капитолия сторонниками Трампа в январе 2021 года.

Трамп оспорит позицию суда в Колодадо

Официальный представитель экс-главы Белого дома Стивен Чжан назвал решение суда "недемократическим". Представители Трампа намерены подать апелляцию в Верховный суд США.

Аналогичные иски против Трампа были поданы еще в нескольких штатах. Верховный суд Миннесоты в ноябре отказался запрещать экс-президенту баллотироваться вновь, а в Мичигане суд постановил, что Конгресс, а не судебная власть, должен решать, может ли бывший глава Белого дома остаться в избирательных бюллетенях.

Четыре уголовных дела против экс-президента

В отношении Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела. В общей сложности по всем делам ему предъявлено 91 обвинение, он отрицает свою вину. Речь идет о нарушениях на выборах в Джорджии, о незаконном обращении с секретными документами, о попытке фальсификации результатов выборов и о незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

При этом Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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