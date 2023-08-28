Суд над Трампом начнется в марте 2024 года

Судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в предвыборном сговоре начнется 4 марта 2024 года. Эту дату в понедельник, 28 августа, назначила федеральный судья Таня Чуткан.

Таким образом, суд над Трампом начнется в разгар президентских праймериз и за сутки до так называемого "супервторника", когда голосование пройдет в более чем десяти штатах. Адвокатам Трампа не удалось отсрочить слушания до 2026 года, как они запрашивали. Обвинение просило начать судебный процесс уже 2 января 2024 года.

В начале августа Дональду Трампу было предъявлено обвинение в попытке ретроспективно отменить результаты президентских выборов 2020 года и тем самым сохранить власть. По данным прокуратуры, Трамп пытался противозаконно изменить исход голосования 2020 года в Джорджии. Обвиняемыми по этому же делу проходят также 18 соратников экс-президента. Среди них - бывший глава администрации Трампа Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Четыре уголовных дела против Трампа

В общей сложности против Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию. 24 августа Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон штата Джорджия, чтобы сдаться властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Он был временно арестован и помещен в тюрьму, но через 20 минут покинул ее в связи с внесением залога в 200 тысяч долларов (около 185 тысяч евро).

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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