  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Дональд Трамп прошел процедуру ареста в Джорджии

Жан Рофе
25 августа 2023 г.

Экс-президент США был арестован и помещен в тюрьму округа Фултон. Вскоре его освободили под залог в 200 тысяч долларов.

https://p.dw.com/p/4VYas
Бывший президент США Дональд Трамп по прибытии в международный аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте 24 августа 2023 года
Дональд Трамп по прибытии в аэропорт АтлантыФото: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл вечером в четверг, 24 августа, в тюрьму округа Фултон штата Джорджия, чтобы сдаться властям и пройти формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в выборы. Трансляцию сдачи Трампа властям вел в прямом эфире телеканал CNN.

Экс-президент был временно арестован и помещен в тюрьму. Дональду Трампу вменяют в вину попытку незаконным путем изменить исход президентских выборов 2020 года в Джорджии. Кроме него обвиняемыми по делу проходят 18 его соратников. Среди них - бывший глава президентской администрации Марк Мэдоуз и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат ранее заявлял, что все 19 обвиняемых по делу о вмешательстве в выборы будут проходить ту же процедуру, что и все остальные обвиняемые по уголовным делам в округе, включая снятие отпечатков пальцев и фотографирование.

Под стражей экс-президент пробыл менее получаса

Дональд Трамп был внесен в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте появилась запись с его данными. Согласно опубликованной информации, рост политика составляет примерно 190 см, вес - около 97,5 кг.

Процедура ареста, как и предполагалось, была быстрой, поскольку ранее представители бывшего американского лидера договорились о его освобождении под залог в 200 тысяч долларов (около 185 тысяч евро). Уже примерно через 20 минут Трамп покинул тюрьму и направился в аэропорт Атланты.

Трамп назвал свой арест "пародией на правосудие"

Выступая перед журналистами после ареста, Дональд Трамп заявил, что это был "очень печальный день для Америки". "То, что произошло здесь, - это пародия на правосудие, - сказал он. - Я не сделал ничего дурного".

Политик также разместил в соцсети X (бывшей Twitter) так называемый магшот - официальное тюремное фото - с надписью "Вмешательство в выборы" и ссылкой на сайт своей избирательной кампании. Тем самым Трамп стал первым за всю историю Соединенных Штатов бывшим либо действующим президентом, у которого имеется магшот.

Против Трампа открыты уже четыре уголовных дела

Против Дональда Трампа открыты уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено в общей сложности 91 обвинение. Помимо дела о нарушении на выборах в Джорджии, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году и является фаворитом в борьбе за номинацию на пост главы государства от Республиканской партии. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

Смотрите также:

Почему растет рейтинг Трампа - вопреки всему

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Может ли Дональд Трамп рассчитывать на справедливый судебный процесс в Нью-Йорке?

Судебное преследование Дональда Трампа - пример того, что правовой системе США требуется реформа, уверен американский адвокат Алан Дершовиц. В прошлом он был профессором права Гарвардского университета. Дершовиц считает также, что дело Трампа не должно слушаться в Нью-Йорке. Адвокат также критикует отложенную кабинетом Нетаньяху судебную реформу, однако считает вопрос внутренним делом Израиля.
Политика8 мая 2023 г.26:01 мин.
external

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Американский публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для зверской войны против Украины. Сравнения с войной в Ираке он считает необоснованными. При этом бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего опасается последствий возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Трамп - не друг Украины", - уверен Фрам. По его мнению, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине.
Политика16 августа 2022 г.26:00 мин.

Сайт CNN

Трансляция сдачи Трампа властям на телеканале CNN.
edition.cnn.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Боевики ЧВК "Вагнер" обучают белорусских военных

Распустят, сохранят, наймут? Что будет с "вагнеровцами" в РБ

Политика24 августа 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный президент РФ Владимир Путин отвечает на вопрос: "Что случилось с самолетом?", говоря: "Он упал".

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Самолет Пригожина разбился: как отреагирует Путин?

Политика24 августа 2023 г.
На месте крушения самолета Пригожина в Тверской области

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Эксперты о гибели Пригожина: Путин укрепляет свою власть

Политика24 августа 2023 г.
Новая гражданка Германии родом из Индии демонстрирует свой немецкий паспорт

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

"Через пять лет немец". СМИ ФРГ о новом законе о гражданстве

Политика24 августа 2023 г.
Колючая прволока на границе между Литвой и Беларусью

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Страны ЕС из соображений безопасности отгораживаются от РБ

Политика24 августа 2023 г.
Замок Штайнорт в стиле барокко построен в 1689 году. Удастся ли его восстановить?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Что будет с особняком участника покушения на Гитлера?

Общество24 августа 2023 г.
Евгений Пригожин и Владимир Путин в 2010 году

Что пишут в ФРГ о Пригожине: Дьявол, связавшийся с дьяволом

Что пишут в ФРГ о Пригожине: Дьявол, связавшийся с дьяволом

Политика24 августа 2023 г.
На главную страницу