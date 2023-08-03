Новые обвинения Трампу: Может ли он опять стать президентом?

Экс-президент США Дональд Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия и попытках манипуляции на выборах. Вашингтонский корреспондент DW - о том, чем грозят новые обвинения.

Дональду Трампу предъявлены новые серьезные обвинения - в самый разгар предвыборной кампании экс-президента США. Вашингтонский корреспондент DW Инес Поль отвечает на самые важные вопросы об уголовном деле.

Чем выделяется третье обвинение против Дональда Трампа?

Это обвинение, безусловно, самое серьезное из выдвинутых против Дональда Трампа. Оно связано с его попытками оспорить результаты президентских выборов 2020 года и с нападением его сторонников на Капитолий США в январе 2021 года. Кроме того, Трамп обвиняется в сговоре против США и мошенничестве в отношении избирателей, чьи голоса пытались признать недействительными.

Все это в совокупности имеет огромные последствия для избирательной кампании республиканца, который вновь собирается баллотироваться в президенты. Эти обвинения гораздо серьезнее предыдущих процессов: суда в Нью-Йорке по обвинению в фальсификации документов и суда во Флориде из-за хранения секретных документов.

Как этот процесс повлияет на избирательную кампанию?

Все зависит от того, под каким углом на это смотреть. Среди республиканцев существует твердое ядро сторонников Трампа, которых, похоже, ничто не остановит. Напротив, ему до сих пор удавалось очень ловко использовать этот судебный процесс для сбора пожертвований на избирательную кампанию, которые он использует, в том числе для оплаты своих судебных издержек. Можно утверждать, что в работе с этой аудиторией новые обвинительные заключения, безусловно, выгодны Трампу.

Однако многих колеблющихся американцев эти разбирательства отталкивают, как и тех республиканцев, которые опасаются, что эти процессы подорвут шансы Трампа на победу над действующим президентом Джо Байденом.

Что показывают опросы?

Дональд Трамп остается самым популярным кандидатом среди республиканцев с очень большим отрывом. Все идет к тому, что он выиграет праймериз и вступит в президентскую кампанию в качестве претендента от республиканцев. С Байденом Трамп идет вровень, как показывают опросы.

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Что означают иски для выдвижения кандидата от республиканцев?

Главный вопрос заключается в том, завершатся ли судебные процессы до выборов. Заседания суда назначены на март и май 2024 года и, таким образом, выпадают как раз на тот период, когда партии определяются со своими кандидатами в президенты. Разумеется, разбирательство очень трудное, и Дональд Трамп постарается сделать все, чтобы оттянуть решение суда, чтобы к концу предвыборной кампании в его отношении не было приговора.

Как Трамп планирует защищаться в суде?

Трамп будет отсылать к свободе слова - это право в США очень ярко выражено. Но это не сильно поможет ему в разбирательстве. Интереснее будет наблюдать, сможет ли он убедить судей в том, что действительно исходил в своих поступках из веры в собственную победу на выборах. В уголовном праве всегда необходимо доказать наличие умысла. Если ему удастся это сделать, то это повысит его шансы в суде.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 года Фото: Stephanie Keith/REUTERS

Сможет ли Трамп стать президентом, если его осудят?

В Конституции США есть лишь несколько условий для занятия должности президента. Человек должен быть рожденным в стране гражданином, достигшим 35 лет и прожившим в США более 14 лет. Кроме того, он не должен занимать пост президента более двух сроков. Теоретически Трамп может стать президентом и в том случае, если будет находиться в тюрьме как осужденный преступник.

Что произойдет, если Трамп станет президентом, а судебный процесс еще не закончится?

В таком случае стоит ожидать конституционного кризиса. Поскольку подобных прецедентов не было, скорее всего, все сведется к борьбе между судебной и исполнительной ветвями власти. И тогда будет интересно посмотреть, насколько независимы суды на самом деле и удастся ли президенту оказать влияние на Министерство юстиции и правоохранительный аппарат.

Дональд Трамп заявил, что помилует сам себя - возможно ли это?

Общепринятое юридическое мнение заключается в том, что это невозможно. Но с конституционной точки зрения этот вопрос остается открытым. Такое решение должен принимать Верховный суд.

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