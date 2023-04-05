  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 годаФото: Jane Rosenberg/REUTERS
Правосудие и законСША

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Оливер Пипер
22 мин. назад

Дональд Трамп стал первым президентом в истории Соединенных Штатов, которому прокуратура предъявила уголовное обвинение. Кроме того, Трампу грозят еще несколько судебных расследований.

https://p.dw.com/p/4Pig1

Впервые в истории прокуратура предъявила обвинение экс-президенту Соединенных Штатов. Речь идет о возможной выплате Дональдом Трампом денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и о возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании. В случае признания виновным Трампу может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.

Политолог Дэвид Данн из университета Бирмингема считает, однако, что другие надвигающиеся судебные разбирательства в отношении Трампа будут более серьезными. В интервью DW Данн заявил: "Хотя это первое дело, переданное в суд, в некотором смысле оно является наименее серьезным и незначительным". По мнению политолога, с большой долей вероятности Трамп получит тюремный срок, если следствие сумеет доказать, что он пытался оказать в штате Джорджии воздействие на результаты президентских выборов и, возможно, поддерживал захват Капитолия.

Обзор расследований и судебных разбирательств в отношении бывшего президентом США Дональда Трампа - у DW.

Воздействие на выборы в Джорджии

"Я хочу лишь одного. Я хочу найти 11 780 голосов - на один больше, чем уже есть (у Джо Байдена. - Ред.)", - говорит в телефонном разговоре с главой избирательной комиссии штата Джорджия Брэдом Раффенспергером после президентских выборов 2020 года человек, голос которого похож на голос Трампа. Эти слова являются отсылкой к утвержденным результатам голосования, в соответствии с которыми победу в Джорджии с отрывом в 11 779 голосов одержал кандидат от Демпартии Джо Байден.

Глава избирательной комиссии штаба Джорджия Брэд Раффенспергер
Глава избирательной комиссии штаба Джорджия Брэд РаффенспергерФото: Brynn Anderson/AP Photo/picture alliance

При этом Трамп, если этот был он, фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа, сообщила газета The Washington Post, опубликовавшая аудиозапись этого разговора.

В настоящее время прокуратура штата Джорджии расследует дело о заговоре с целью фальсификации итогов голосования. В частности, экс-президенту могут предъявить обвинения в подстрекательстве к фальсификации выборов, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Он также может быть обвинен в сговоре и умышленном вмешательстве в деятельность лиц, которые отвечают за проведение выборов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис в настоящее время принимает решение о продолжении судебного разбирательства.

Зазват Капитолия

6 января 2021 года стало одним из самых черных дней в истории США: сотни радикальных сторонников Трампа штурмовали здание Капитолия, в результате чего погибли пять человек. В конце 2022 года спецкомиссия Палаты представителей Конгресса США, проводившая расследование захвата Капитолия, представила свой окончательный отчет.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 года
Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 годаФото: Stephanie Keith/REUTERS

В нем единогласно рекомендовано министерству юстиции провести расследование в отношении бывшего президента сразу по четырем пунктам обвинения: воспрепятствование официальному разбирательству, заговор с целью обмана правительства США, заговор с целью дачи ложных показаний и пособничество в подстрекательстве к мятежу.

Спецпрокурор Джек Смит с ноября 2022 года ведет от имени Минюста расследование по ряду дел, связанных с Трампом. Среди них и расследование того, какую ответственность Трамп может нести за кровавое нападение на Конгресс США. Перед штурмом тот призвал своих сторонников пойти маршем на Капитолий и продемонстрировать свою силу.

Секретные документы из Белого дома

Для многих политических обозревателей, в том числе для политолога Данна из Бирмингемского университета, одной из наиболее серьезных угроз в будущем для свободы Трампа является хранение экс-президентом в своем поместье Мар-а-Лаго секретных правительственных документов.

В ходе рейда в августе 2022 года Федеральное бюро расследований изъяло многочисленные документы, которые Трамп взял с собой в свое поместье во Флориде, когда покидал Белый дом, в том числе документы самого высокого уровня секретности. На самом деле Трамп должен был передать их в Национальный архив в конце своего президентского срока.

Изъятие ФБР секретных документов в поместье Дональда Трампа, 30 августа 2022 года
Изъятие ФБР секретных документов в поместье Дональда Трампа, 30 августа 2022 годаФото: Department of Justice/AP Photo/picture alliance

В данном случае спецпрокурор Смит снова должен решить, нарушил ли своими действиями Трамп три положения закона: речь идет о незаконном изъятии и хранении документов, незаконном их сокрытие и воспрепятствовании правосудию.

Экс-президент может также быть обвинен и в нарушении закона о шпионаже. Он касается не только правонарушений, связанных с тайным сбором информации для разведслужб других государств, но также и квалифицирует как преступление отказ вернуть документы, представляющие важность для безопасности страны. Сам Трамп, находясь у власти, ужесточил наказание за подобные правонарушения, и теперь они караются тюремным сроком до пяти лет.

Нью-йоркская империя недвижимости

В Нью-Йорке расследуется дело, касающееся возможных многочисленных финансовых махинаций, почти против всей семьи Трампа - самого экс-президента, а также троих его старших детей - Дональда-младшего, Иванки и Эрика, а также семейной холдинговой компании Trump Organization. Поскольку это гражданский иск, Трампу и его детям не грозит уголовное преследование. Тем не менее в случае признания их виновными, обвиняемые могут получить штраф в размере 250 миллионов долларов.

Небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке
Небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-ЙоркеФото: Ted Shaffrey/AP/picture alliance

В данном случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс расследует дело о предполагаемом многолетнем обмане Трампами налоговых органов, банков и страховых компаний. В попытке получить более дешевые банковские кредиты и снизить страховые взносы Трамп и его родственники могли давать завышенную оценку стоимости семейного бизнеса. В январе Trump Organization уже была оштрафована на 1,6 миллиона долларов в рамках отдельного уголовного процесса по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Обвинения в сексуальном насилии

Несколько женщин в прошлом обвиняли Дональда Трампа в сексуальных домогательствах и насилии. А журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила экс-президента в том, что он якобы изнасиловал ее в 1990-е годы в одном из роскошных универмагов Нью-Йорка. Сам Трамп решительно отверг все обвинения, подчеркнув, что не встречал Кэрролл, и предположив, что с помощью нападок на него та пыталась продать свою новую книгу.

Журналистка Джин Кэрролл
Журналистка Джин КэрроллФото: Alec Tabak/New York Daily News/picture alliance

В ответ Кэрролл, сейчас ей 79 лет, подала в суд на Трампа за нанесенный ее репутации ущерб. Дональд Трамп был допрошен по этому делу в октябре 2022 года. Кэрролл просила сопоставить образец ДНК Трампа с генетическим материалом на ее платье. Федеральный апелляционный суд должен решить, имеет ли в данном случае Трамп право на иммунитет.

А в ноябре 2022 года (после вступления в силу закона, который позволил жертвам сексуального насилия обращаться в суд в связи с преступлениями, совершенными десятилетия назад) Кэрролл подала новый иск, в котором утверждает, что Трамп нанес ей побои во время насильственных действий сексуального характера и что он опорочил ее, отрицая факт совершения преступления.

Смотрите также:

Лукашенко про ядерное оружие

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Дэвид Фрам: Дональд Трамп не является другом Украины, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине

Американский публицист Дэвид Фрам уверен, что у России нет оправданий для зверской войны против Украины. Сравнения с войной в Ираке он считает необоснованными. При этом бывший спичрайтер президента США Джорджа Буша-младшего опасается последствий возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. "Трамп - не друг Украины", - уверен Фрам. По его мнению, Трамп нашел своего героя во Владимире Путине.
Политика16 августа 2022 г.26:00 мин.
external

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Что Трамп на самом деле знал о штурме Капитолия и пойдет ли он на выборы президента США в 2024 году?

Подозревать Дональда Трампа и его команду в причастности к организации штурма Капитолия 6 января - это абсурд, уверен соратник экс-президента Джейсон Миллер. Он считает такие обвинения попыткой демократов отвлечь внимание от провальной политики Байдена. Джейсон Миллер 6 января 2021-го несколько раз говорил с Дональдом Трампом и даже помогал президенту готовить заявление по поводу штурма Капитолия.
Политика18 февраля 2022 г.25:59 мин.
Американская журналистка Джин Кэрролл

Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки в середине 1990-х годов

Трамп отверг обвинения в изнасиловании журналистки в середине 1990-х годов

Журнал New York Magazine опубликовал выдержки из книги 75-летней Джин Кэрролл, утверждающей, что Трамп изнасиловал ее в примерочной магазина в 1995 или 1996 году.
Общество22 июня 2019 г.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский в Варшаве

Президент Украины Зеленский прибыл в Польшу

Конфликты3 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура: мужчина с сигатерой во рту и ящиком с инструментами стоит перед трансформаторной будкой. На ней надпись: "Искусственный интеллект. Не влезай! Убьет!"

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Искусственный интеллект: чем он опасен и чего ему бояться

Цифровые технологии24 ч. назад
Экс-президент США Дональд Трамп в зале суда, 4 апреля 2023 года

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Правосудие и закон22 мин. назад
Приемный терминал газопровода "Северный поток" в немецком Лубмине

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

"Северный поток" разрушен, а его вновь застраховали. Зачем?

Экономика и бизнес21 ч. назад
Солдаты-призывники ВС России в Новосибирске, ноябрь 2022 года

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Срочников - на контракты? Как в РФ готовятся пополнять армию

Общество22 ч. назад
На границе Финляндии и России

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Финляндия вступила в НАТО. Что это изменит

Конфликты4 апреля 2023 г.
Здание КГБ в Минске

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Кого в Беларуси считают украинскими шпионами?

Конфликты4 апреля 2023 г.
На главную страницу