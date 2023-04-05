Какие судебные разбирательства грозят Дональду Трампу

Дональд Трамп стал первым президентом в истории Соединенных Штатов, которому прокуратура предъявила уголовное обвинение. Кроме того, Трампу грозят еще несколько судебных расследований.

Впервые в истории прокуратура предъявила обвинение экс-президенту Соединенных Штатов. Речь идет о возможной выплате Дональдом Трампом денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс и о возможном нарушении законов о финансировании избирательной кампании. В случае признания виновным Трампу может грозить тюремное заключение сроком до четырех лет.

Политолог Дэвид Данн из университета Бирмингема считает, однако, что другие надвигающиеся судебные разбирательства в отношении Трампа будут более серьезными. В интервью DW Данн заявил: "Хотя это первое дело, переданное в суд, в некотором смысле оно является наименее серьезным и незначительным". По мнению политолога, с большой долей вероятности Трамп получит тюремный срок, если следствие сумеет доказать, что он пытался оказать в штате Джорджии воздействие на результаты президентских выборов и, возможно, поддерживал захват Капитолия.

Обзор расследований и судебных разбирательств в отношении бывшего президентом США Дональда Трампа - у DW.

Воздействие на выборы в Джорджии

"Я хочу лишь одного. Я хочу найти 11 780 голосов - на один больше, чем уже есть (у Джо Байдена. - Ред.)", - говорит в телефонном разговоре с главой избирательной комиссии штата Джорджия Брэдом Раффенспергером после президентских выборов 2020 года человек, голос которого похож на голос Трампа. Эти слова являются отсылкой к утвержденным результатам голосования, в соответствии с которыми победу в Джорджии с отрывом в 11 779 голосов одержал кандидат от Демпартии Джо Байден.

Глава избирательной комиссии штаба Джорджия Брэд Раффенспергер Фото: Brynn Anderson/AP Photo/picture alliance

При этом Трамп, если этот был он, фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа, сообщила газета The Washington Post, опубликовавшая аудиозапись этого разговора.

В настоящее время прокуратура штата Джорджии расследует дело о заговоре с целью фальсификации итогов голосования. В частности, экс-президенту могут предъявить обвинения в подстрекательстве к фальсификации выборов, за что предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет. Он также может быть обвинен в сговоре и умышленном вмешательстве в деятельность лиц, которые отвечают за проведение выборов.

Прокурор округа Фултон Фани Уиллис в настоящее время принимает решение о продолжении судебного разбирательства.

Зазват Капитолия

6 января 2021 года стало одним из самых черных дней в истории США: сотни радикальных сторонников Трампа штурмовали здание Капитолия, в результате чего погибли пять человек. В конце 2022 года спецкомиссия Палаты представителей Конгресса США, проводившая расследование захвата Капитолия, представила свой окончательный отчет.

Сторонники Трампа штурмуют Капитолий, 6 января 2021 года Фото: Stephanie Keith/REUTERS

В нем единогласно рекомендовано министерству юстиции провести расследование в отношении бывшего президента сразу по четырем пунктам обвинения: воспрепятствование официальному разбирательству, заговор с целью обмана правительства США, заговор с целью дачи ложных показаний и пособничество в подстрекательстве к мятежу.

Спецпрокурор Джек Смит с ноября 2022 года ведет от имени Минюста расследование по ряду дел, связанных с Трампом. Среди них и расследование того, какую ответственность Трамп может нести за кровавое нападение на Конгресс США. Перед штурмом тот призвал своих сторонников пойти маршем на Капитолий и продемонстрировать свою силу.

Секретные документы из Белого дома

Для многих политических обозревателей, в том числе для политолога Данна из Бирмингемского университета, одной из наиболее серьезных угроз в будущем для свободы Трампа является хранение экс-президентом в своем поместье Мар-а-Лаго секретных правительственных документов.

В ходе рейда в августе 2022 года Федеральное бюро расследований изъяло многочисленные документы, которые Трамп взял с собой в свое поместье во Флориде, когда покидал Белый дом, в том числе документы самого высокого уровня секретности. На самом деле Трамп должен был передать их в Национальный архив в конце своего президентского срока.

Изъятие ФБР секретных документов в поместье Дональда Трампа, 30 августа 2022 года Фото: Department of Justice/AP Photo/picture alliance

В данном случае спецпрокурор Смит снова должен решить, нарушил ли своими действиями Трамп три положения закона: речь идет о незаконном изъятии и хранении документов, незаконном их сокрытие и воспрепятствовании правосудию.

Экс-президент может также быть обвинен и в нарушении закона о шпионаже. Он касается не только правонарушений, связанных с тайным сбором информации для разведслужб других государств, но также и квалифицирует как преступление отказ вернуть документы, представляющие важность для безопасности страны. Сам Трамп, находясь у власти, ужесточил наказание за подобные правонарушения, и теперь они караются тюремным сроком до пяти лет.

Нью-йоркская империя недвижимости

В Нью-Йорке расследуется дело, касающееся возможных многочисленных финансовых махинаций, почти против всей семьи Трампа - самого экс-президента, а также троих его старших детей - Дональда-младшего, Иванки и Эрика, а также семейной холдинговой компании Trump Organization. Поскольку это гражданский иск, Трампу и его детям не грозит уголовное преследование. Тем не менее в случае признания их виновными, обвиняемые могут получить штраф в размере 250 миллионов долларов.

Небоскреб Trump Tower на Пятой авеню в Нью-Йорке Фото: Ted Shaffrey/AP/picture alliance

В данном случае генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс расследует дело о предполагаемом многолетнем обмане Трампами налоговых органов, банков и страховых компаний. В попытке получить более дешевые банковские кредиты и снизить страховые взносы Трамп и его родственники могли давать завышенную оценку стоимости семейного бизнеса. В январе Trump Organization уже была оштрафована на 1,6 миллиона долларов в рамках отдельного уголовного процесса по обвинению в уклонении от уплаты налогов.

Обвинения в сексуальном насилии

Несколько женщин в прошлом обвиняли Дональда Трампа в сексуальных домогательствах и насилии. А журналистка и писательница Джин Кэрролл в 2019 году обвинила экс-президента в том, что он якобы изнасиловал ее в 1990-е годы в одном из роскошных универмагов Нью-Йорка. Сам Трамп решительно отверг все обвинения, подчеркнув, что не встречал Кэрролл, и предположив, что с помощью нападок на него та пыталась продать свою новую книгу.

Журналистка Джин Кэрролл Фото: Alec Tabak/New York Daily News/picture alliance

В ответ Кэрролл, сейчас ей 79 лет, подала в суд на Трампа за нанесенный ее репутации ущерб. Дональд Трамп был допрошен по этому делу в октябре 2022 года. Кэрролл просила сопоставить образец ДНК Трампа с генетическим материалом на ее платье. Федеральный апелляционный суд должен решить, имеет ли в данном случае Трамп право на иммунитет.

А в ноябре 2022 года (после вступления в силу закона, который позволил жертвам сексуального насилия обращаться в суд в связи с преступлениями, совершенными десятилетия назад) Кэрролл подала новый иск, в котором утверждает, что Трамп нанес ей побои во время насильственных действий сексуального характера и что он опорочил ее, отрицая факт совершения преступления.

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