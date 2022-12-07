Компанию Трампа признали виновной в обмане налоговых органов

The Trump Organization LLC - компания экс-президента США Дональда Трампа, занимающаяся недвижимостью, признана виновной в том, что на протяжении 15 лет поддерживала преступную схему по обману налоговых органов. Судья Хуан Мерчан, председательствовавший во вторник, 6 декабря, на процессе в суде штата Нью-Йорк, назначил дату вынесения приговора на 13 января.

Компанию признали виновной по всем пунктам обвинения, включая вступление в преступный сговор и фальсификацию деловой документации. Самому Трампу обвинений по этому делу не предъявлено.

По данным следствия, The Trump Organization LLC, управляющая отелями, полями для гольфа и другой недвижимостью по всему миру, занималась оплатой личных расходов топ-менеджеров, включая бывшего финансового директора Аллена Вайссельберга, и выдачей им премиальных чеков - как независимым подрядчикам, передает агентство Reuters.

Компании грозит штраф в размере до 1,6 млн долларов

Компании грозит штраф в размере до 1,6 млн долларов (1,5 млн евро). Хотя штраф, по мнению экспертов, не должен стать слишком серьезным бременем для компании такого размера, обвинительный приговор может осложнить ее возможности ведения бизнеса. Кроме того, он усиливает юридическое давление на Трампа, который планирует вновь баллотироваться на пост президента США в 2014 году.

В августе Федеральное бюро расследований провело обыск в доме Дональда Трампа во Флориде. Агенты искали секретные документы, которые Трамп мог забрать из Белого дома, позже газета The Washington Post сообщила, что в результате обыска был обнаружен документ с описанием оборонных стратегий одного из иностранных государств и его ядерного потенциала.

Расследование в отношении Trump Organization

Расследование в отношении Trump Organization началось после того, как в 2019 году бывший адвокат Трампа Майкл Коэн дал в Конгрессе США показания, что корпорация завышала стоимость своих активов для страховых компаний. Это позволяло основному активу экс-президента кредитоваться на более выгодных условиях и одновременно получать льготы при уплате налога на недвижимость.

Прокуратуру Манхэттена также заинтересовали выплаты, которые Коэн, предположительно, осуществил, чтобы купить молчание порно-звезды Сторми Дэниелс и девушки с обложки журнала Playboy Карен Макдугал. Обе женщины утверждали, что у них были романы с Трампом, который отрицал это.

Уголовное дело возбудила генпрокуратура штата Нью-Йорк. Сам Трамп в прошлом заявлял, что дела против него заведены по политическим мотивам.

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