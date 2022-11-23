Конгресс США получит доступ к налоговым декларациям Трампа

Верховный суд США отклонил просьбу Трампа не допустить передачу его налоговых документов комитету Конгресса. Трамп стал первым президентом США за сорок лет, который не обнародовал свои налоговые декларации.

Бывший президент США Дональд Трамп потерпел поражение в конфликте вокруг передачи его налоговых документов Конгрессу США. Верховный суд США во вторник, 23 ноября, отклонил ходатайство Трампа с просьбой заблокировать передачу этих документов комитету Палаты представителей по финансам.

Республиканец Трамп на протяжении многих лет пытался воспрепятствовать передаче его налоговых деклараций комитету Конгресса, где большинство имеют демократы, и теперь исчерпал все юридические возможности. Демократы выразили удовлетворение решением Верховного суда США. Трамп называет требования конгрессменов-демократов политически мотивированными.

Сокрытие налоговых документов

Дональд Трамп стал первым президентом США за последние 40 лет, который, вопреки установившейся традиции, не обнародовал своих налоговых деклараций ни в бытность кандидатом в президенты, ни находясь на посту главы государства. Комитет Палаты представителей по финансам многие годы безуспешно пытался получить эти документы.

Во времена правления Трампа этому препятствовало министерство финансов. Лишь с приходом в Белый дом демократа Джо Байдена Минфин распорядился выдать эту информацию, но Трамп сопротивлялся, оспаривая это распоряжение в различных инстанциях. Теперь он потерпел поражение в самой высокой из них - в Верховном суде.

Недавно Дональд Трамп объявил о намерении вновь бороться за пост президента США в 2024 году.

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