Недооценивать Трампа по-прежнему опасно

Дональд Трамп доказывает, что не позволит ничему и никому остановить его на пути ко второму президентству. Тем более избирателям. Трампизм опасен не только для демократии в США, уверена Михаэла Кюфнер.

Экс-президент США Донадьд Трамп объявил о намерении вновь побороться за Овальный кабинет Фото: Jonathan Ernst/REUTERS

Еще до того, как Дональд Трамп во Флориде произнес слова, которые все ждали, он на своем сайте призвал к пожертвованиям на его президентскую кампанию в 2024 году. Он будет вновь баллотироваться в президенты, "чтобы сделать Америку снова великой", - заявил Трамп под одобрительные возгласы его политических сторонников, собравшихся вокруг него в принадлежащем политику гольф-клубе в Мар-а-Лаго, штат Флорида. Представители СМИ, которые по оценкам Трампа распространяют фейки о нем, приглашены на мероприятие не были.

Ведущий американский эксперт по Трампу журналистка New York Times Мэгги Хаберманн, неоднократно и впечатляюще описывала экс-президента как человека, который при неясных обстоятельствах всегда идет напролом. Так выглядит ситуация и сегодня. Для Трампа вполне логично баллотироваться именно сейчас, после того, как американские избиратели отвергли его кандидатов на промежуточных выборах в США.

Тоска республиканцев по нормальности

Особенно в так называемых колеблющихся штатах, таких как Мичиган, Аризона и Невада, которые иногда поддерживают то демократов, то республиканцев, даже фанаты Трампа не хотели отдавать свой голос тому, кто цепляется за ложь об украденных президентских выборах 2020 года. Ведущие республиканцы также говорят о "победе нормальности" на выборах в Конгресс. Но Трамп уже давно стал частью нормальной жизни Республиканской партии.

Михаэла Кюфнер,журналист DW Фото: DW

Его, вероятно, самый серьезный соперник в борьбе за выдвижение кандидатом от республиканцев на президентских выборах 2024 года, недавно переизбранный губернатор Флориды Рон ДеСантис, был выдвинут самим Трампом. "Трамп с мозгами" - так теперь открыто называют ДеСантиса. Но нет ничего более ненавистного для Трампа, чем когда кто-то осмеливается выйти из его тени. Возмущенный, он называет губернатора "лицемерным" с тех пор, как тот начал выступать в качестве его возможного соперника.

Майк Пенс, бывший вице-президент Трампа, также готовится к тому, чтобы самому занять Овальный кабинет. "Да поможет мне Бог" - так называется его книга, которая выходит на этой неделе и сопровождается несколькими интервью, в которых политик "раскрывает" угрозу, исходившую от Трампа 6 января 2021 года, в день штурма Капитолия. Множество соперников в собственной партии, плохие результаты его кандидатов на промежуточных выборах, а к тому же череда расследований, которые ведутся против него, включая попытку манипулирования выборами в штате Джоржия и предположительно незаконно вынесенные из Белого дома совершенно секретные документы, найденные на его гольф-курорте Мар-а-Лаго. По законам политической логики, казалось бы, все говорит против Трампа.

Раскольник Трамп

Но именно эти законы он сам неоднократно переписывал. Его политическое оружие - раскол. И если игра пойдет по его сценарию, то судебные иски против него станут его боеприпасами. Ибо он будет ссылаться на них как на доказательство своего "преследования". По опросам, около трети избирателей-республиканцев верят в это. Несмотря на все разочарования в Трампе и в рядах самих республиканцев, они сплоченно его поддерживают. Целая когорта республиканцев сегодня чувствует себя обязанным уберечь партию от Трампа в 2024 году. Но это может привести к обратному результату.

Потому что в конечном итоге трети вполне может быть достаточно для победы на праймериз. И даже если нет, он победил, потому что ясно одно: Дональд Трамп деформировал Республиканскую партию по своему образу и подобию. Она более не узнает себя. Трампизм стал постоянным явлением в политике США. Даже независимо от создавшего его политика, он питается расколом американского общества. В конечном итоге стабильность Запада и демократии в мире зависит от возможности преодолеть этот раскол. Политические демоны Трампа могут быть побеждены только молчаливым большинством. Промежуточные выборы только что показали, что такое все еще существует в разных политических лагерях.

Автор: Михаэла Кюфнер, журналист DW

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