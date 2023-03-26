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Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Уэйко
Дональд Трамп на встрече со сторонниками в УэйкоФото: Nathan Howard/AP Photo/picture alliance
ПолитикаСША

Трамп сравнил дело против него с "ужасами сталинской России"

Анатолий Арни
52 мин. назад

Экс-президент США в 2024 году вновь намерен побороться за пост главы Белого дома. Дональд Трамп на митинге перед сторонниками в Уэйко назвал расследование против него "охотой на ведьм".

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Дональд Трамп назвал ведущиеся в отношении него следственные действия "чем-то прямиком из шоу ужасов сталинской России". Такое заявление экс-президент США, который вновь намерен бороться за пост главы Белого дома, сделал на встрече с избирателями, прошедшей в субботу, 25 марта, в техасском городе Уэйко.

По словам Трампа, следственные действия против него "с самого начала были лишь охотой на ведьм и одним фальшивым расследованием за другим". Политик раскритиковал ведущих эти дела прокуроров перед своими сторонниками, часть из которых держала в руках плакаты с надписью "Охота на ведьм", указывает агентство Reuters.

Расследование в отношении экс-президента и дело о штурме Капитолия

Прокуратура Нью-Йорка ведет в отношении Трампа расследование по делу о выплате 130 тысяч долларов за молчание о связях с ним порноактрисе Сторми Дэниелс. Само по себе это не является преступлением, однако, согласно одной из версий, Трамп использовал для выплаты деньги из своего предвыборного фонда, что относится к серьезным нарушениям.

Кроме того, в настоящее время на рассмотрении суда находятся гражданские иски против Трампа, которые поданы двумя полицейскими и 11 конгрессменами. Они возлагают ответственность на бывшего президента за насилие в Вашингтоне 6 января 2021 года и требуют компенсации.

Трамп нелестно отозвался о губернаторе Флориды Десантисе

Многие аналитики считают самой большой политической угрозой для Трампа губернатора Флориды Рона Десантиса. Политик-республиканец не раз соревновался с экс-президентом в опросах среди сторонников Республиканской партии, но обычно уступал ему.

На вопрос об отношении к возможному конкуренту Трамп ответил, что он "не большой поклонник" Десантиса, обвинив его в попытках урезать социальное обеспечение для граждан. По словам экс-президента, Флорида была успешной и без Десантиса, "задолго до того, как этот парень стал губернатором".

При этом Десантис, в отличие от Трампа, вскоре после начала военного вторжения РФ в Украину открыто осудил действия Кремля, назвав президента России Владимира Путина "авторитарным работником заправки с кучей ядерного оружия". Кроме того, губернатор Флориды похвалил украинское сопротивление вторжению. Одновременно с этим Десантис раскритиковал и действующего президента США Джо Байдена, назвав некоторые из его решений в отношении России "слабыми".

В то же время в марте Десантис заявил, что поддержка Киева не входит в число национальных приоритетов Соединенных Штатов, и назвал саму войну России против Украины "территориальным спором". Однако вскоре после этого политик уточнил свои высказывания, указав, что их неверно интерпретировали. Десантис назвал Путина "военным преступником", а также заявил, что Украина имеет право отвоевывать свои территории, в которые входит и аннексированный Россией Крым.

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