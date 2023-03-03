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Радикальные сторонники Трампа турмуют Капитолий
Радикальные сторонники Трампа турмуют КапитолийФото: zz/STRF/STAR MAX/IPx/picture alliance
ПолитикаСША

Трамп не обладает иммунитетом в деле о штурме Капитолия

Сергей Ромашенко
20 мин. назад

Президент США обладает полным иммунитетом, когда выполняет обязанности по должности. Но призывы к штурму Капитолия не имеют никакого отношения к должностным обязанностям, заключил Минюст США.

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Бывший президент США Дональд Трамп в процессе рассмотрения двух гражданских исков, касающихся штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, не обладает неприкосновенностью как бывший глава государства. Об этом говорится в заключении министерства юстиции США, направленном в четверг, 2 марта, в один из федеральных судов в Вашингтоне.

В документе отмечается, что президент обладает полным иммунитетом, когда речь идет о действиях, совершенных в рамках исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидно выходят за рамки должностных обязанностей.

Иски против Трампа

В настоящее время на рассмотрении суда находятся гражданские иски против Трампа, которые поданы двумя полицейскими и 11 конгрессменами. Они возлагают ответственность на бывшего президента за насилие в Вашингтоне 6 января и требуют компенсации.

В тот день радикальные сторонники Трампа штурмовали Капитолий, чтобы предотвратить признание победы на президентских выборах 2020 года демократа Джо Байдена. Нападение на здание Капитолия, приведшее к гибели пяти человек, стало черным днем в истории США.

Призыв к штурму Капитолия

Трамп незадолго до штурма призвал своих сторонников идти маршем на Капитолий. Ранее он на протяжении многих недель утверждал, что Байден победил его на выборах якобы благодаря массовым фальсификациям. В настоящее время Трамп объясняет свои сова о марше на Капитолий тем, что он говорил на важные общественные темы, что входило в круг его президентских обязанностей.

Между тем Минюст США обвиняет бывшего главу государства в "подстрекательстве к частному насилию", что не входит в круг президентских обязанностей, и потому считает, что Трамп в данном случае не может пользоваться неприкосновенностью.

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