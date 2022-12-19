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Заседание Комитета Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года
Заседание Комитета Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 годаФото: Jonathan Ernst/REUTERS
ПолитикаСША

Трампа рекомендовали обвинить в связи со штурмом Капитолия

Даниил Сотников
29 мин. назад

Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия, рекомендует Минюсту США обвинить Трампа по четырем статьям.

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Комитет Палаты представителей, расследовавший штурм Капитолия 6 января 2021 года, обратился к Минюсту страны с рекомендацией предъявить бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по четырем статьям, сообщает агентство Reuters в понедельник, 19 декабря.

По мнению членов комитета, Трампу следует предъявить обвинения в препятствовании официальной процедуре, сговоре с целью мошенничества в отношении федерального правительства, сговоре для дачи ложных показаний и вооруженном мятеже.

"Комитет считает, что существует более чем достаточно свидетельств для того, чтобы рекомендовать предъявить уголовные обвинения бывшему президенту Трампу за его помощь и содействие тем, кто осуществил нападение на Капитолий с применением насилия", - заявил член комитета, демократ от штата Мэриленд Джейми Раскин. Это первый случай в истории страны, когда специальный комитет рекомендует начать уголовное расследование в отношении экс-президента, отмечает Reuters.

В ходе 18-месячного расследования комитет провел более тысячи допросов свидетелей и собрал сотни тысяч документов, отмечает Reuters. Рекомендация со стороны Конгресса формально не обязывает Минюст предпринимать какие-либо шаги, подчеркивает агентство. Решение о предъявлении обвинений остается за прокурорами. 

Штурм Капитолия после выборов президента США

В январе 2021 года, за две недели до окончания президентского срока Трампа, который на прошедших к тому моментах выборах проиграл демократу Джо Байдену, радикально настроенные сторонники главы Белого дома после его речи на митинге в Вашингтоне вышли к Капитолию.

В этот момент участники совместного заседания Сената и Палаты представителей утверждали итоги выборов. Протестующие ворвались в здание, дебаты в Конгрессе были приостановлены на несколько часов, а законодатели эвакуированы. Полиция применила против участников штурма слезоточивый газ, в Вашингтон прибыла Национальная гвардия. В ходе столкновений погибли пять человек, среди них - один служащий полиции. Власти вновь взяли здание Конгресса под контроль спустя несколько часов. После беспорядков были задержаны около 50 человек, некоторым из них предъявили обвинения. Несколько участников штурма были приговорены к различным срокам лишения свободы.

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