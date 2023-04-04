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Экс-президент США Дональд Трамп
Фото: Yuki Iwamur/AP/picture alliance
ПолитикаСША

Суд над Трампом пройдет без присутствия СМИ

Сергей Куприков
1 ч. назад

Ожидается, что экс-президенту США будут предъявлены более тридцати обвинений. Ряд из них касается мошеннических действий в бизнесе.

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Исполняющий обязанности судьи Верховного суда Нью-Йорка Хуан Мерчан отклонил запрос ряда СМИ о возможности вести прямую трансляцию с заседания суда по делу экс-президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN во вторник, 4 апреля. Отмечается, что Мерчан вынес свое решение после того, как команда юристов Трампа выступила против размещения камер в зале суда, заявив, что это создаст "цирковую" атмосферу. Тем не менее Мерчан разрешает пяти фотографам сделать фотоснимки в начале разбирательства "до тех пор, пока персонал суда не прикажет им освободить место для присяжных".

Ранее Трамп, прибывший в Нью-Йорк, заявил, что в суде во вторник ему предъявят обвинения по 33 пунктам. Ряд из них касается мошеннических действий в бизнесе. Все они переквалифицированы окружным прокурором Манхэттена Элвином Брэггом в уголовные. Экс-президент эти обвинения не признал и, в свою очередь, обвинил прокурора в утечке информации, заявив, что тот должен уйти в отставку.

Рон Десантис: Процесс над Трампом - преследование политических оппонентов

30 марта жюри присяжных в суде Нью-Йорка вынесло обвинительное заключение по делу о причастности Дональда Трампа к выплате 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии прокурора, ей дали деньги, чтобы "купить молчание" о связи с Трампом. Сам он назвал вердикт присяжных "политическим преследованием".

Адвокат Трампа Лина Хабба заявила, что не верит в справедливость суда над ним. Губернатор Флориды Рон Десантис, являющийся возможным кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах 2024 года, написал в Twitter, что прокурор "расширяет рамки закона, нацеливаясь на политического оппонента". "Превращение правовой системы в оружие для продвижения политической повестки дня переворачивает верховенство закона с ног на голову", - заявил Десантис.

Ожидается, что после явки в суд вечером во вторник Трамп вернется в свое поместье во Флориде и выступит там с речью.

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