СМИ узнали о требовании Трампа к властям Джорджии "найти" недостающие голоса

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, требуя от него "найти 11 780 голосов", требовавшиеся главе Белого дома для победы в этом штате на выборах главы государства. Это следует из записи телефонного разговора, которую обнародовала в воскресенье, 3 января, американская газета The Washington Post. Копию аудиозаписи получило также агентство AP.

"Я хочу лишь одного. Я хочу найти 11 780 голосов, - на один больше, чем уже есть (у Джо Байдена. - Ред.). Потому что мы выиграли в этом штате", - говорит на записи человек, голос которого похож на голос Трампа. Эти слова являются отсылкой к сертифицированным результатам, в соответствии с которыми победу в Джорджии с отрывом в 11 779 голосов одержал демократ Джозеф Байден. Голоса в этом штате пересчитывали уже дважды, и оба раза подтверждалась победа соперника Трампа.

В Белом доме, а также в избирательном штабе Дональда Трампа пока не подтвердили подлинность записи и не прокомментировали ее.

Харрис назвала действия Трампа злоупотреблением властью

В другой момент разговора Трамп грозит Раффенспергеру и его юрисконсульту уголовной ответственностью, если они не признают, что тысячи бюллетеней в округе Фултон были незаконно уничтожены. "Это уголовное преступление. И вы не можете допустить, чтобы это произошло", - заявляет мужчина на аудиозаписи. При этом, как отмечает AP, нет никаких подтверждений того, что бюллетени в Фултоне были ликвидированы.

Избранный вице-президент США Камала Харрис прокомментировала обнародованную запись, назвав ее примером "дерзкого злоупотребления властью". При этом, по ее мнению, действия Дональда Трампа свидетельствуют о его "отчаянии".

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября 2020 года заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября минувшего года он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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