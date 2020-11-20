 СМИ узнали о требовании Трампа к властям Джорджии ″найти″ недостающие голоса | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.01.2021

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Мир

СМИ узнали о требовании Трампа к властям Джорджии "найти" недостающие голоса

Трамп требовал от госсекретаря Джорджии "найти" ему недостающие 11 780 голосов для победы в этом штате над Байденом, свидетельствует аудиозапись разговора, попавшая к The Washington Post и AP.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп оказывал давление на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, требуя от него "найти 11 780 голосов", требовавшиеся главе Белого дома для победы в этом штате на выборах главы государства. Это следует из записи телефонного разговора, которую обнародовала в воскресенье, 3 января, американская газета The Washington Post. Копию аудиозаписи получило также агентство AP.

"Я хочу лишь одного. Я хочу найти 11 780 голосов, - на один больше, чем уже есть (у Джо Байдена. - Ред.). Потому что мы выиграли в этом штате", - говорит на записи человек, голос которого похож на голос Трампа. Эти слова являются отсылкой к сертифицированным результатам, в соответствии с которыми победу в Джорджии с отрывом в 11 779 голосов одержал демократ Джозеф Байден. Голоса в этом штате пересчитывали уже дважды, и оба раза подтверждалась победа соперника Трампа.

В Белом доме, а также в избирательном штабе Дональда Трампа пока не подтвердили подлинность записи и не прокомментировали ее.

Харрис назвала действия Трампа злоупотреблением властью

В другой момент разговора Трамп грозит Раффенспергеру и его юрисконсульту уголовной ответственностью, если они не признают, что тысячи бюллетеней в округе Фултон были незаконно уничтожены. "Это уголовное преступление. И вы не можете допустить, чтобы это произошло", - заявляет мужчина на аудиозаписи. При этом, как отмечает AP, нет никаких подтверждений того, что бюллетени в Фултоне были ликвидированы.

Избранный вице-президент США Камала Харрис прокомментировала обнародованную запись, назвав ее примером "дерзкого злоупотребления властью". При этом, по ее мнению, действия Дональда Трампа свидетельствуют о его "отчаянии".

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября 2020 года заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября минувшего года он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

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