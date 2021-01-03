В США группа сенаторов от обеих партий потребовала признать победу Байдена

Группа сенаторов в составе пяти демократов, четырех республиканцев и одного беспартийного законодателя потребовала от Конгресса США признать итоги президентских выборов. Соответствующие заявление они обнародовали в воскресенье, 3 января.

"Выборы 2020 года завершены. Все вызовы, связанные с пересчетом голосов и апелляциями, исчерпаны. Дальнейшие попытки поставить под сомнение легитимность президентских выборов 2020 года противоречат четко выраженной воле американского народа и лишь подрывают доверие американцев к уже установленным результатам голосования", - подчеркивается в документе.

Группа законодателей подчеркнула, что избиратели свое мнение высказали, и теперь американский конгресс должен подтвердить результаты голосования. Авторы обращения также выразили уверенность, что вместе с новой администрацией президента конгрессмены смогут искать "двухпартийные, основанные на здравом смысле решения" для ответа на те вызовы, с которыми сталкивается страна.

Республиканцы настаивают на созыве спецкомиссии

Заявление обнародовано на следующей день после того, как группа республиканцев в составе семи сенаторов и четырех избранных сенаторов потребовала, чтобы Конгресс США назначил специальную избирательную комиссию для проведения экстренной проверки итогов в спорных штатах. Представители Республиканской партии предупредили, что на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января намерены отклонить голоса членов Коллегии выборщиков от спорных штатов.

Этот шаг группы сенаторов-республиканцев едва ли поставит под сомнение победу Джозефа Байдена над действующим президентом Дональдом Трампом. Для удовлетворения возражения об итогах выборов необходимо, чтобы обе палаты Конгресса США согласились с ним. А большинство в Палате представителей принадлежит демократам.

Трамп пытался оспорить итоги голосования в судах

Избирательная кампания в США, проходившая в разгар пандемии, выдалась крайне напряженной. После сообщений ведущих СМИ страны о том, что демократ Байден на выборах 3 ноября 2020 года заручился достаточным количеством голосов Коллегии выборщиков для победы, действующий глава Белого дома отказался соглашаться с итогами голосования и несколько недель пытался оспорить их в судах.

Трамп утверждал, что демократы украли у него победу, однако не смог подкрепить свои заявления убедительными доказательствами. В конце ноября минувшего года он поддержал решение Управления по общим вопросам администрации США начать процедуру передачи президентской власти в стране.

В конце декабря 2020 года избранный президент США Джозеф Байден заявил об огромном ущербе, который аппарату национальной безопасности нанесла администрация действующего главы Белого дома Дональда Трампа, блокируя передачу власти.

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