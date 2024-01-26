Кремль опроверг отказ от требований о нейтралитете Украины

Сообщение Bloomberg о секретной передаче Вашингтону сигнала о готовности к переговорам по Украине и возможности отказаться от требований по нейтральному статусу этой страны неверно, заявил Песков.

Кремль опроверг сообщение агентства Bloomberg о секретной передаче Вашингтону сигнала о готовности к переговорам о достижении мира в Украине и возможности отказаться от требований по нейтральному статусу этой страны. "Нет, это неверное сообщение, оно абсолютно не соответствует действительности", - заявил в пятницу, 26 января, журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Bloomberg: Путин сигнализировал США готовность к переговорам о мире в Украине

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что президент РФ Владимир Путин передал Соединенным Штатам сигнал о готовности к переговорам об окончании войны против Украины. Тем самым, по данным издания, он прощупывает почву по вопросу возможного согласия Вашингтона участвовать в таких переговорах.

Два близких к Кремлю собеседника Bloomberg сообщили, что Путин по косвенным каналам дал понять, что он открыт для дискуссий и даже готов отказаться от своих требований по нейтралитету Украины, включая отказ от противодействия возможному членству этой страны в НАТО. По их словам, предложения были переданы в декабре 2023 года высокопоставленным американским чиновникам через посредника, имя которого они отказались назвать.

Вместе с тем Путин не готов отказаться от захваченных за последние годы украинских земель, которые составляют около 18 процентов территории Украины в рамках признанных международным сообществом границ. Песков в комментарии о публикации Bloomberg заявил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам, вместе с тем Россия полна решимости достичь своих целей.

В Вашингтоне не видят признаков готовности Путина закончить войну

Между тем американские чиновники настроены скептически и заявляют, что не видят признаков того, что Путин серьезно настроен на поиск способов положить конец зашедшей в тупик войне. В интервью агентству они заявили, что им не известно о соответствующих инициативах Кремля.

Как указывает далее агентство, намеки на готовность РФ к переговорам могут способствовать расколу среди союзников Украины и изолировать Киев. Кроме того, они могут подорвать усилия украинского президента Владимира Зеленского заручиться поддержкой мирового сообщества по реализации его формулы мира, предполагающей, в частности, полный вывод российских войск со всей международно признанной территории Украины.

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