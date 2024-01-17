Блинкен: Россия не готова к перемирию с Украиной

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен скептически относится к возможности заключения перемирия в войне России против Украины. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе в среду, 17 января.

"Мы всегда открыты к этому, потому что больше, чем кто-либо другой, этого хочет украинский народ", - сказал он. Однако "со стороны России должна быть готовность участвовать в таких переговорах, добросовестно их вести, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета, независимости (Украины. - Ред.), которые РФ поставила ​​под угрозу своей агрессией", добавил глава американской дипломатии.

Блинкен: Когда РФ будет готова к переговорам, США их поддержут

"Если и когда Россия будет готова вести переговоры на этой основе, найдутся украинцы, которые захотят в них участвовать, и она, безусловно, найдет поддержку со стороны Соединенных Штатов", - заявил Блинкен.

Блинкен выразил сомнение в намерениях президента РФ Владимира Путина, напомнив о переговорах США с Россией перед вторжением в феврале 2022 года о том, что Москва называла проблемами безопасности в Украине. Путин тогда предостерегал Украину от вступления в НАТО. "Вы не обязаны мне верить. Просто прочитайте, что говорит президент Путин. На самом деле речь всегда шла не об этом, а о замыслах восстановления великой России", - сказал глава Госдепартамента.

Днем ранее Блинкен встретился в Давосе с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в продолжении помощи его стране, борющейся против вторжения РФ. "Мы полны решимости сохранять нашу поддержку Украине и очень тесно сотрудничаем с Конгрессом для достижения этой цели", - заявил он.

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