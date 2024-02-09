Интервью Карлсона с Путиным. Что известно об этом журналисте

Не только вся Россия, но и западная пресса обсуждает интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. DW выяснила, что известно об этом журналисте.

Не только вся Россия, но и западная пресса обсуждает интервью Владимира Путина американскому телеведущему Такеру Карлсону. Один только видеоанонс этого разговора в аккаунте Карлсона в соцсети X набрал 90 миллионов просмотров. Российские пропагандисты называют Такера Карлсона независимым журналистом и обсуждают каждый его шаг в Москве, в то время как на родине многие его окрестили "рупором Путина в США". DW - о творческом пути Такера Карлсона.

Орбан, Милей, теперь Путин

"Общий тон шоу (Такера Карлсона) дает зрителю понять, что (Карлсон) не излагает реальные факты по обсуждаемым темам, а занимается преувеличением и образно выражает свои мысли", - так представитель Fox News описал политическое ток-шоу Карлсона на суде по иску компании Dominion Voting System против консервативного телеканала, на котором журналист вел свою программу. Через три года после этого суда ведущего уволили.

А еще через год, ко второй годовщине полномасштабной войны России против Украины, бывшая звезда Fox News решил приехать в Москву, чтобы взять интервью у Владимира Путина. По словам журналиста, он пытался сделать это еще раньше, но администрация Джо Байденаякобы сорвала эти планы. Но теперь Карлсон в Москве, прямо напротив Путина, чтобы выяснить у того, на что на самом деле уходят деньги американских налогоплательщиков в войне России против Украины.

Такер Карлсон во время работы на канале Fox News Фото: Richard Drew/AP/picture alliance

Для американских телезрителей, большинство из которых знают Такера Карлсона, его интервью с Путиным не должно стать сюрпризом. Журналист не скрывает симпатий к авторитарным и правопопулистким лидерам, чьи взгляды он отчасти разделяет. До этого его гостями были премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Аргентины Хавьер Милей и лидер испанской праворадикальной партии Vox Сантьяго Абаскаль. Интервью с Орбаном и Милеем посмотрели сотни миллионов раз.

Заигрывание с авторитаризмом

С Венгрией у Такера Карлсона особые отношения. Его отец Ричард состоял в совете директоров пиар-компаний, которые занимались поднятием имиджа Венгрии в США. Сам Такер однажды провел в Венгрии целую неделю, за это время он не только успел взять интервью у премьер-министра, но и съездил на границу Венгрии, чтобы заснять забор, который мешает мигрантам попадать на территорию страны.

Одновременно с симпатиями в отношении Венгрии, Карлсон утверждал, что не считает Украину демократией, заявив, что Владимир Зеленский якобы "арестовал своего главного политического оппонента и закрыл газеты и телеканалы, которые критиковали его". "По американским меркам, Украину можно считать тиранией", - утверждал телеведущий.

Эта поездка в Венгрию, не согласованная с руководством канала-работодателя, и "заигрывание с авторитаризмом" стала одной из причин увольнения Такера Карлсона с Fox News в 2023 году, говорилось в книге бывшего репортера CNN Брайена Шелтера.

Такер Карлсон и Дональд Трамп Фото: Peter Foley/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Другой причиной якобы послужили лживые утверждения телеведущего о том, что результаты выборов президента США 2020 года были сфальсифицированы. Увольнение Карлсона из Fox News, где он работал с 2009 года, совпало по времени с завершением процесса по иску компании Dominion Voting System, которая делает программное обеспечение и машины для голосования. После выборов 2020 года многие ведущие Fox News, включая Карлсона, продвигали конспирологические теории о том, что машины Dominion якобы меняли голоса, отданные за Трампа, на голоса за Байдена.Телеканал был вынужден пойти на мировое соглашение с Dominion и заплатить 787 миллионов долларов за отзыв иска.

Расизм и симпатии к Путину

Упомянутый выбор гостей Карлсоном кажется неслучайным. В американской либеральной прессе журналиста называют голосом "обиженных белых". Он, в частности, является сторонником теории заговора о "великой замене" (от англ. the great replacement theory). Например, Карлсон утверждал, что "правящий класс" стремится изменить демографический состав страны: заменить американцев небелыми мигрантами, чтобы с помощью их голосов гарантировать себе контроль над обществом. "Демократическая партия пытается заменить нынешний электорат более послушными избирателями из третьего мира", - говорил Такер.

Эти взгляды, которые многие в США считают расистскими, часто приводят Карлсона к выражению симпатий в адрес авторитарных лидеров. "Поскольку ситуация накаляется, возможно, стоит задать себе вопрос, а что происходит на самом деле? Почему я так ненавижу Путина? Разве Путин когда-нибудь называл меня расистом? Угрожал ли он уволить меня за несогласие с ним?" - рассуждал телеведущий в эфире своей программы от 22 февраля, через день после признания Путиным самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и за два дня до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Будущий вице-президент США?

После увольнения с Fox News Карлсон стал выпускать свои интервью на собственном сайте и на платформе X - каждый раз с горячего одобрения ее владельца Илона Маска. Впрочем, если на президентских выборах в США победит Дональд Трамп, может прекратиться журналистская карьера телеведущего и начаться другая - политическая. "Мне очень нравится Такер, думаю я бы рассмотрел (кандидидатуру Карлсона на роль вице-президента)", - заявил прошлой осенью Дональд Трамп, отвечая на соответствующией вопрос журналиста.

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