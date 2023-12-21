Президент Аргентины обещает масштабные экономические реформы

Объявленные президентом-либертарианцем меры включают реформу рынков труда и недвижимости и открывают путь к приватизации госкомпаний.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей в среду, 20 декабря, анонсировал пакет мер, направленных на дерегулирование экономики. Меры предполагают отмену или изменение 300 существующих норм, заявил глава государства в телеобращении. Он особо выделил неотложность реформ, указав, что действующие правила препятствовали экономическому росту.

В частности, ожидается отмена ряда законов, регулирующих рынки труда и недвижимости. Реформа трудового законодательства призвана облегчить создание "реальных рабочих мест", пояснил Милей. Кроме того, все государственные компании будут преобразованы в акционерные общества с целью их дальнейшей приватизации.

Протесты в столице Аргентины Фото: Agustin Marcarian/REUTERS

В этот же день в Буэнос-Айресе прошел многотысячный марш против либеральной экономической политики нового правительства. Протест носил преимущественно мирный характер. Власти ранее пригрозили жестко ответить на возможную блокаду улиц со стороны демонстрантов.

Проблемы аргентинской экономики

Вторая по объему ВВП страна Южной Америки находится в тяжелом экономическом кризисе. Уровень инфляции превышает 160 процентов, около 40 процентов населения живет за чертой бедности. Преодолению проблем мешают в том числе раздутый госаппарат, невысокая производительность труда и высокий уровень теневой экономики.

Против участия в БРИКС и вмешательства государства в жизнь граждан

Лидер Либертарианской партии Хавьер Милей вступил в должности президента Аргентины в начале декабря. Он не поддерживает идею вступления страны в группу БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь граждан, хочет упразднить Центральный банк и предлагает заменить национальную валюту - песо - на доллар США. Для решения экономических проблем Милей намерен серьезно урезать бюджетные расходы.

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