Аргентина девальвировала песо на 50 процентов

Курс аргентинской валюты снижен до 800 песо за 1 доллар США. Власти отменяют тендеры на госпроекты, урезают транспортные и энергетические субсидии и анонсируют сокращение госаппарата.

Правительство Аргентины девальвировало национальную валюту на 50 процентов и анонсировало существенное сокращение государственных расходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии" нового президента страны Хавьера Милея. Курс аргентинской валюты будет снижен до 800 песо за один доллар США, заявил в телеобращении во вторник, 12 декабря, министр экономики страны Луис Капуто. В дальнейшем аргентинский Центробанк планирует девальвировать песо на 2 процента в месяц.

Сокращение госаппарата, субсидий на транспорт и энергетику

Капуто сообщил также, что правительство Аргентины отменит тендеры на любые государственные проекты и сократит рабочие места в государственном секторе, чтобы уменьшить размер госаппарата. Власти собираются также урезать транспортные и энергетические субсидии, прекратить индексацию пенсий. При этом некоторые программы социального обеспечения будут увеличены.

По словам Луиса Капуто, эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета, который, по его мнению, является причиной экономических проблем Аргентины и в том числе способствует усилению инфляции. "Если мы продолжим в том же духе, мы неизбежно столкнемся с гиперинфляцией, - сказал министр. - Наша задача - избежать катастрофы".

МВФ одобрил первые шаги нового правительства Аргентины

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил эти меры, заявив, что они создают "хорошую основу" для дальнейших переговоров относительно долга страны, а также могут помочь стабилизировать экономику и способствовать ее росту. Аргентина должна МВФ 45 млрд долларов, к апрелю 2024 года ей предстоит выплатить 10,6 млрд долларов по долгу.

Инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении, песо ослабляется в течение долгого времени, страна имеет крупные бюджетные и внешнеторговые дефициты. С 2019 года правительство искусственно контролировало курс песо, за эти годы сильно вырос разрыв между официальным курсом, который до объявления девальвации составлял 366 песо за один доллар, и параллельным курсом в 1000 песо за доллар.

Смотрите также: