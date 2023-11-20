Новый президент Аргентины: чего ждать от либертарианца Милея

В конце концов, даже Тейлор Свифт не смогла предотвратить его победу. Американская поп-звезда трижды незадолго до президентских выборов приезжала в Буэнос-Айрес, и ее аргентинские фанаты провели целую кампанию под лозунгом: "Поклонники Свифт не выбирают Милея". Молодые фанаты первицы, прежде всего женщины, не уставали повторять в соцсетях как мантру ее слова, сказанные по поводу Дональда Трампа: "Мы должны стоять на правильной стороне истории".

Между тем бывший и, возможно, будущий президент США Трамп - один из первых, кто поздравил Хавьера Милея, возглавляющего Либертарианскую партию, которая входит в правый альянс "Свобода наступает", с победой во втором туре выборов над его соперником Серхио Массой, кандидатом от правящей коалиции "Союз ради родины". "Я очень горжусь вами. Вы полностью измените вашу страну и сделаете Аргентину снова великой!" - заявил Трамп.

Что известно о Милее и каковы его планы

53-летний экономист Хавьер Милей, который сам себя называет анархокапиталистом, не хочет ограничиваться кардинальными переменами в стране лишь для того, чтобы провозгласить "конец заката Аргентины", он хочет сделать ее "образцом свободы" и "снова мировой державой".

"Эль локо", "сумасшедший", как Милея прозвали в юности, во время избирательной кампании выходил на публику с бензопилой, которую использует как символ того, что стране со слабой экономикой, где инфляция превышает 140% и чьи долги Международному валютному фонду (МВФ) составляют 44 млрд долларов, необходима неолиберальная шоковая терапия, включающая массовую приватизацию.

Милей хочет сделать платежным средством в Аргентине американский доллар вместо песо, который он называет "экскрементом политического класса". Он хочет ликвидировать Центральный банк, чей макет из пенополистилора с восторгом разрушили его сторонники. И он хочет сократить число министерств до минимума - с 18 до до 8, чтобы уменьшить бюджетные расходы.

Сторонники Милея празднуют в Буэнос-Айресе его победу, 19 ноября 2023 года Фото: Luis Robayo/AFP/Getty Images

Политический аутсайдер, которого еще два года назад в Аргентине почти никто не знал, нашел болевую точку 35 млн избирателей и в 23 из 26 провинций одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Это сокрушительная победа. То, что Милей в ходе предвыборных теледебатов безнадежно проиграл Массе, затем уже не играло никакой роли, наоборот. Это укрепило многих избирателей в том, что Милей - один из них и не прибегает к излюбленным фразам политиков.

Слишком силен был гнев и возмущение в отношении правящей перонисткой партии, которая находилась у власти 16 из последних 20 лет и не смогла остановить экономическое падение Аргентины. Слишком велико презрение к "паразитической и бесполезной касте", как Милей все время называет "тех, кто наверху", и к истеблишменту, представители которого печально известны коррупционными скандалами. И слишком глубока безнадежность в стране, которая до начала 1950 годов была одной из самых богатых стран мира в расчете на душу населения, а сейчас 40% ее населения живет в нищете.

Почему аргентинцы выбрали правого популиста

Второй тур президентских выборов стал сведением счетов и протестным голосованием под лозунгом "Хуже уже все равно не будет". Особенно среди молодых избирателей-мужчин, которые не знают ничего кроме кризиса, Хавьера Милея, бывшего участника группы Everest, которая в основном исполняла каверы Rolling Stones, почитают как звезду.

Так же как ранее Жаир Болсонару в Бразилии, Милей сделал ставку на успешную избирательную кампанию в соцсетях, организованную его сестрой Кариной, которая гадает на картах таро и еще два года назад продавала торты через Instagram. И на максимальную поляризацию общества, которое может сплотить только Лионель Месси и аргентинская национальная сборная по футболу.

Вход в музей EMDH в Буэнос-Айресе Фото: Albano García/MSME

Раскол в обществе теперь может только усилиться, потому что Милей планирует, вернуть Аргентину, с точки зрения общественно-политического развития, на несколько десятилетий назад. Он требует жесткого запрета абортов, считает изменение климата "ложью социалистов" и намеревается обеспечить свободный доступ населения к стрелковому оружию, на чем набрал себе политические очки в преддверии второго тура выборов. Но, прежде всего, будущий президент Аргентины сомневается в цифре 30 000 пропавших без вести во время военной диктатуры в Аргентине.

Его кандидат в вице-президенты Виктория Вильярруэль неоднократно говорила только о 8751 жертве и в своей теории "двух дьяволов" подчеркивала, что от террора со стороны левых также погибло много аргентинцев. Территорию школы механиков ВМС в Буэнос-Айресе, на которой в период военной диктатуры размещался крупнейший центр пыток, а сегодня находится музей EMDH и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, лучше было бы использовать для строительства школ, в которых так остро нуждается Аргентина, полагает Милей и его сторонники.

Какова реакция на победу Милея

Реакция в странах Южной Америки на победу Хавьера Милея на президентских выборах в Аргентине является своего рода предупреждением о том, что Буэнос-Айрес может оказаться в политической изоляции. Бразильский президент Лула да Сильва, которого Милей называл "коммунистом", поздравил его с победой, не называя при этом имени победителя. Левоцентристский президент Колумбии Густаво Петро назвал результаты выборов в Аргентине победой ультраправых и событием "печальным для Латинской Америки".

В странах Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР), куда помимо Аргентины и Бразилии входят также Парагвай и Уругвай, не чувствуется восторга от победы Милея - ведь он заявил, что аргентинцы "пойдут своим собственным путем". Германия и ЕС должны также внимательно следить за развитием ситуация в Аргентины. Ведь соглашение о свободой торговле между странами МЕРКОСУР и ЕС, о котором идет речь уже несколько лет, при новом аргентинском президенте едва ли будет проще заключить.

Однако человека, который даже папу римского назвал "паршивым левым", чтобы позднее извиниться перед земляком в Риме, ожидают политические препятствия на пути реализации его радикального курса. Центробанку не хватает долларов для проведения обещанной Милеем долларизации, традиционно сильные аргентинские профсоюзы намерены ответить забастовками на планы жесткой экономии.

Кроме того, у поддерживающих Милея партий менее 20% мест в Палате депутатов и чуть более 10% в Сенате - никогда еще с 1983 года президент не имел столь слабой позиции в парламенте Аргентины. И поэтому уже сейчас более чем сомнительно, что Хавьер Милей однажды войдет в историю Аргентины. "Вы знаете, в чем разница между гением и сумасшедшим?", - спросил он недавно. И сам незамедлительно дал ответ: "В успехе".

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