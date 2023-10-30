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Месси получил восьмой "Золотой мяч"

Даниил Сотников
31 октября 2023 г.

Месси, который в прошлом году привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира, в восьмой раз завоевал "Золотой мяч".

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Лионель Месси на церемонии вручения "Золотого мяча"
Лионель Месси на церемонии вручения "Золотого мяча"Фото: Stephanie Lecocq/REUTERS

Нападающий футбольного клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины Лионель Месси в восьмой раз получил "Золотой мяч" - одну из самых престижных индивидуальных наград, которая присуждается лучшему футболисту года по версии французского журнала France Football. Церемония награждения прошла в понедельник, 30 октября.

Месси - рекордсмен по числу завоеванных "Золотых мячей". Ранее аргентинец становился обладателем этой премии в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. В минувшем сезоне Месси впервые в карьере стал чемпионом мира по футболу со сборной Аргентины. Вторым по итогам голосования стал норвежский нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, третьим - французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе.

Лучший среди немцев - Илкай Гюндоган

Премию лучшему молодому игроку года получил британец Джуд Беллингем, выступавший в прошлом сезоне за "Боруссию Дортмунд" и перешедший летом в мадридский "Реал". Приз лучшему вратарю имени Льва Яшина присудили аргентинцу Эмилиану Мартинесу, выступающему за английскую "Астон Виллу".

Среди немецких игроков больше всех голосов набрали игрок "Барселоны" Илкай Гюндоган (Ilkay Gündogan), занявший 14-е место, и Джамал Мусиала (Jamal Musiala) из мюнхенской "Баварии", занявший 26-е место.

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