Аргентина выиграла чемпионат мира по футболу 2022

В финале Аргентина обыграла команду Франции по серии пенальти и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира по футболу.

Сборная Аргентины по футболу стала чемпионом мира, победив в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре команду Франции по серии послематчевых пенальти. Матч прошел в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря.

Первый гол на 23-й минуте забил капитан сборной Аргентины Лионель Месси, реализовав 11-метровый штрафной удар. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. На 80-й минуте Франция отыграла один мяч - пенальти забил Килиан Мбаппе. Спустя минуту он же сравнял счет. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Во втором экстра-тайме команды обменялись голами - забили Месси и Мбаппе, который оформил хет-трик.

По серии пенальти со счетом 4:2 победили аргентинцы.

Аргентина стала чемпионом мира в третий раз. До этого она выигрывала первенство в 1978 и 1986 годах. В нынешнем розыгрыше Аргентина вышла с первого места из группы, опередив команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. На пути к финалу аргентинцы обыграли Австралию, Нидерланды и Хорватию.

Бронзовые медали завоевала сборная Хорватии, которая в матче за третье место накануне обыграла команду Марокко. Мбаппе с восемью мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата мира.

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