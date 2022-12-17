Сборная Хорватии по футболу завоевала бронзу чемпионата мира

В матче за третье место Хорватия обыграла Марокко со счетом 2:1, третий раз став призером чемпионатов мира по футболу.

Сборная Хорватии по футболу в матче за третье место на чемпионате мира по футболу - 2022 в Катаре обыграла команду Марокко и стала бронзовым призером турнира. Матч прошел в Дохе в субботу, 17 декабря.

Игра завершилась со счетом 2:1, все мячи были забиты в первом тайме. Первым на седьмой минуте отличился защитник Хорватии Йошко Гвардиол, через две минуты счет сравнял марокканец Ашраф Дари. На 42-й минуте полузащитник Мислав Оршич забил победный гол.

Хорватия становится призером ЧМ в третий раз

Хорватия завоевывает медали чемпионата мира на втором турнире подряд. В 2018 году в России сборная вышла в финал, где уступила команде Франции. На этом турнире Хорватия и Марокко вместе вышли из одной группы, оставив позади команды Бельгии и Канады.

На чемпионате 1998 года команда также заняла третье место.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье

В 1/8 финала Хорватия обыграла Японию, в четвертьфинале выбила из турнира главных фаворитов - команду Бразилии, а в полуфинале уступила аргентинцам.

Марокко в плей-офф турнира сенсационно обыграла Испанию и Португалию, став первой африканской командой в истории, вышедшей в полуфинал чемпионатов мира, где уступила команде Франции.

Финал чемпионата мира пройдет в воскресенье, 18 декабря. В нем сыграют сборные Франции и Аргентины.

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