ФИФА отстранила Рубиалеса на три года за скандал с поцелуем

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отстранен от всей деятельности, связанной с футболом на национальном и международном уровнях, на три года. Об этом решении дисциплинарного комитета Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщила пресс-служба ФИФА в понедельник, 30 октября.

Дисциплинарный комитет установил, что Рубиалес нарушил статью 13-ю Дисциплинарного кодекса ФИФА. "Это дело относится к событиям, произошедшим во время финала чемпионата мира по футболу среди женщин 20 августа 2023 года, за которые Рубиалес изначально был отстранен на 90 дней", - говорится в заявлении.

Нарушение 13-й статьи Дисциплинарного кодекса ФИФА предполагает "оскорбительное поведение" игроков и официальных лиц, в частности "нарушение основных правил достойного поведения" и "действия, которые наносят ущерб репутации этого вида спорта".

Рубиалес опротестует решение ФИФА

Рубиалес уже заявил, что подаст апелляцию на решение ФИФА отстранить его от футбольной деятельности. "Я дойду до последней инстанции, чтобы свершилось правосудие и восторжествовала правда", - написал он в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным ФИФА, у Рубиалеса есть десять дней, чтобы запросить мотивированное решение, которое может быть обжаловано в апелляционном комитете федерации.

Скандал вокруг поцелуя на ЧМ-2023

Громкий скандал в женском футболе Испании разразился 20 августа 2023 года во время церемонии награждения испанских спортсменок, одержавших победу над сборной Англии в финале чемпионата мира. Рубиалес, вручив капитану женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо медаль, поцеловал девушку в губы против ее воли.

После этого инцидента более 80 футболисток, в том числе 23 участницы ЧМ, включая Эрмосо, отказались играть за сборную Испании, пока главой RFEF остается Рубиалес. Тот публично извинился за совершенную им ошибку, а 10 сентября после долгих колебаний объявил об уходе в отставку.

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