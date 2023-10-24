Футболистки в Испании создали комиссию против харассмента

Испанские футболистки, Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) и Высший совет спорта (CSD) создали совместную комиссию для рассмотрения вопросов, связанных, в частности, с сексуализированным насилием. Как сообщило во вторник, 24 октября, агентство SID, от имени женской сборной Испании свои подписи под учредительным документом поставили три известные футболистки - Алексия Путельяс, Ирен Паредес и Ольга Кармона.

Одна из целей комиссии - предотвращение действий наподобие тех, которые имели место во время церемонии награждения испанской команды после финального матча чемпионата мира по футболу среди женщин 2023 года.

"Это важный день для всех нас", - заявил в связи с учреждением совместной комиссии Педро Роча, президент управляющего комитета RFEF. Голос футболисток должен быть услышан, а двери федерации "открыты для решения любых проблем", подчеркнул он.

"Награждение" поцелуем на ЧМ-2023

Громкий скандал в женском футболе Испании разразился 20 августа 2023 года во время церемонии награждения испанских спортсменок, одержавших победу в финальном матче со сборной Англии в финале чемпионата мира. Экс-президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес, вручив капитану женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо медаль, поцеловал девушку в губы.

После этого инцидента более 80 футболисток, в том числе 23 участницы ЧМ, включая Эрмосо, отказались играть за сборную Испании до тех пор, пока Луис Рубиалес возглавляет федерацию футбола.

26 августа по решению дисциплинарного комитета Международной федерации футбола FIFA Луис Рубиалес был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Бывший президент испанской футбольной федерации публично извинился за совершенную им ошибку, а 10 сентября после долгих колебаний объявил об отставке.

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