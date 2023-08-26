FIFA отстранила главу футбольной федерации Испании Рубиалеса

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранен от всей связанной с футболом деятельности на национальном и международном уровнях сроком на 90 дней начиная с 26 августа. Об этом решении дисциплинарного комитета Международной федерации футбола сообщает пресс-служба FIFA (ФИФА) в субботу, 26 августа.

Ограничение было наложено на фоне расследования FIFA инцидента, случившегося 20 августа, на церемонии награждения испанских футболисток, победивших со счетом 1:0 сборную Англии в финале чемпионата мира по футболу среди женщин. Тогда Рубиалес, надев на шею капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо медаль, поцеловал девушку в губы.

25 августа Рубиалес заявил, что не собирается покидать свой пост после инцидента. Между тем, как пишет онлайн-издание sports.ru , более 80 футболисток, в том числе 23 участницы ЧМ, включая Эрмосо, сообщили, что отказываются выступать за сборную Испании, пока главой федерации остается Рубиалес.

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