Победа "львиц": Евро-2022 - поворотный момент в истории женского футбола?

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Чемпионат Европы по футболу среди женщин, завершившийся в Великобритании победой хозяек поля над восьмикратными чемпионками континента, футболистками сборной Германии, побил множество рекордов.
Наследник британской короны, принц Уильям, и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на трибуне, забитого под завязку легендарного лондонского стадиона "Уэмбли" - Мекки европейского и мирового футбола - кто мог еще несколько лет назад предположить такое, рассуждая о женском футболе. Тем более в Великобритании, где женский футбол как вид спорта был официально запрещен до 1971 года.
Но чемпионат Европы 2022 года, завершившийся 31 июля в Великобритании победой хозяек поля над восьмикратными чемпионками континента, футболистками сборной Германии, побил множество рекордов, став во истину поворотным моментом в истории мирового женского футбола.
За победой "львиц" - так в Англии называют игроков женской сборной, на футболках которой изображен, имеющий 150-летнюю историю логотип футбольной ассоциации страны - три льва на геральдическом щите - с трибун "Уэмбли" наблюдали 87 192 зрителя, согласно официальному протоколу.
А если считать аккредитованных журналистов, сотрудников служб безопасности, работников стадиона, членов делегаций обеих команд, то можно предположить и куда большую цифру. И это был абсолютный рекорд посещаемости финальных матчей европейского первенства за более чем 60-летнюю историю мужских и почти 40-летнюю историю женских турниров. Предыдущее достижение было установлено в 1964 году, когда 79 115 зрителей на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде стали свидетелями победы испанцев (2:1) над сборной СССР.
Евро-2022 вызвал огромный рост зрительской аудитории не только на стадионах, но и у экранов телевизоров. За финальным матчем, включая дополнительное время, в результате которого женская сборная Англии принесла своей стране первый серьезный международный футбольный титул за последние 56 лет, а заодно и не позволила немецким девушкам поквитаться за поражение мужской бундестим от англичан в финале чемпионата мира по футболу 1966 года, в Германии в среднем наблюдали 17,9 млн человек. Фактически каждый второй из трех телезрителей в этот воскресный вечер выбрал женский футбол: доля рынка среди общей аудитории составила 64,8 процента, а среди 14-49-летних этот показатель был и того выше - 71,0 процент.
По данным исследовательского объединения AGF Videoforschung, это самый высокий показатель охвата женских футбольных матчей за все время проводимых измерений. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира 2011 года, который проходил в Германии. Тогда за четвертьфинальным матчем, в котором сборная Германия неожиданно уступила футболисткам Японии, наблюдали почти 17 млн зрителей. Интересно, что за финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2013 года, когда немки завоевали титул в восьмой раз в своей истории, смотрели по телевизору менее девяти миллионов человек.
Евро-2022 показал, что технически женский футбол стремительно приближается к мужскому. Сегодня после двух феноменальных голов капитана сборной Германии Александры Попп (Alexandra Popp) в ворота француженок или эффектного удара пяткой полузащитницы сборной Англии Алессии Руссо, приведшего к третьему мячу в ворота сборной Швеции, никто уже не скажет, что женщины не умеют бить по воротам или отдавать точные пас, или изящно финтить.
Кстати, тот факт, что Руссо уже в Великобритании называют Лесси (по аналогии с Месси) тоже говорит о многом. Совсем недалек, видимо, тот час, когда в той же Германии, где женский футбол стремительно набирает популярность, можно будет увидеть на улицах играющих в футбол детей на майках которых будет не фамилия Мануэля Нойера (Manuel Neuer) или Томаса Мюллера (Tomas Müller), а тех же Мерл Фромс (Merle Frohms) или Александры Попп.
Эксперты высоко оценили качество турнира и финальный матч. "Мне очень жаль Мартину Фосс-Текленбург (Martina Voss-Tecklenburg) и всю ее команду, поскольку они не смогли увенчать свое великолепное выступления титулом. Но после первого разочарования они смогут с гордостью вспоминать этот турнир", - процитировали в Twitter слова главного тренера мужской сборной Германии по футболу Ханси Флика группа его поклонников (Hansi Flick).
Сама же Мартина Фосс-Текленбург - главный тренер женской сборной Германии по футболу, четырехкратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в составе бундестим - считает, что феноменальный успех Евро-2022 должен привести к фундаментальным изменениям в женском футболе. "Мы хотим равенства возможностей, лучшие стадионы, больше зрителей, больше эфирного времени на телевидении, лучшее время начала матчей", - заявила она, добавив, что также необходимо решать вопросы инфраструктуры, условий обучения игроков и тренеров и заработной платы футболисток, которая пока еще сильно отличается от доходов их коллег-мужчин.
Олаф Шольц, встретившийся с бундестим сразу после завершения финального матча, чтобы высказать слова утешения немецким футболисткам, по словам Фосс-Текленбург, обещал встретиться с ней в самое ближайшее время, чтобы решить эти вопросы, а также способствовать тому, чтобы Германия вновь приняла у себя женский футбольный турнир самого высокого уровня.
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