Победа "львиц": Евро-2022 - поворотный момент в истории женского футбола?

Наследник британской короны, принц Уильям, и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) на трибуне, забитого под завязку легендарного лондонского стадиона "Уэмбли" - Мекки европейского и мирового футбола - кто мог еще несколько лет назад предположить такое, рассуждая о женском футболе. Тем более в Великобритании, где женский футбол как вид спорта был официально запрещен до 1971 года.

Какой была победа "львиц"

Но чемпионат Европы 2022 года, завершившийся 31 июля в Великобритании победой хозяек поля над восьмикратными чемпионками континента, футболистками сборной Германии, побил множество рекордов, став во истину поворотным моментом в истории мирового женского футбола.

Хлоя Келли празднует победный гол в ворота бундестим

За победой "львиц" - так в Англии называют игроков женской сборной, на футболках которой изображен, имеющий 150-летнюю историю логотип футбольной ассоциации страны - три льва на геральдическом щите - с трибун "Уэмбли" наблюдали 87 192 зрителя, согласно официальному протоколу.

А если считать аккредитованных журналистов, сотрудников служб безопасности, работников стадиона, членов делегаций обеих команд, то можно предположить и куда большую цифру. И это был абсолютный рекорд посещаемости финальных матчей европейского первенства за более чем 60-летнюю историю мужских и почти 40-летнюю историю женских турниров. Предыдущее достижение было установлено в 1964 году, когда 79 115 зрителей на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде стали свидетелями победы испанцев (2:1) над сборной СССР.

Евро-2022 вызвал огромный рост зрительской аудитории не только на стадионах, но и у экранов телевизоров. За финальным матчем, включая дополнительное время, в результате которого женская сборная Англии принесла своей стране первый серьезный международный футбольный титул за последние 56 лет, а заодно и не позволила немецким девушкам поквитаться за поражение мужской бундестим от англичан в финале чемпионата мира по футболу 1966 года, в Германии в среднем наблюдали 17,9 млн человек. Фактически каждый второй из трех телезрителей в этот воскресный вечер выбрал женский футбол: доля рынка среди общей аудитории составила 64,8 процента, а среди 14-49-летних этот показатель был и того выше - 71,0 процент.

Рекорд по количеству зрителей

По данным исследовательского объединения AGF Videoforschung, это самый высокий показатель охвата женских футбольных матчей за все время проводимых измерений. Предыдущий рекорд принадлежал чемпионату мира 2011 года, который проходил в Германии. Тогда за четвертьфинальным матчем, в котором сборная Германия неожиданно уступила футболисткам Японии, наблюдали почти 17 млн зрителей. Интересно, что за финальным матчем чемпионата Европы по футболу 2013 года, когда немки завоевали титул в восьмой раз в своей истории, смотрели по телевизору менее девяти миллионов человек.

Капитан сборной Германии по футболу Александра Попп

Евро-2022 показал, что технически женский футбол стремительно приближается к мужскому. Сегодня после двух феноменальных голов капитана сборной Германии Александры Попп (Alexandra Popp) в ворота француженок или эффектного удара пяткой полузащитницы сборной Англии Алессии Руссо, приведшего к третьему мячу в ворота сборной Швеции, никто уже не скажет, что женщины не умеют бить по воротам или отдавать точные пас, или изящно финтить.

Кстати, тот факт, что Руссо уже в Великобритании называют Лесси (по аналогии с Месси) тоже говорит о многом. Совсем недалек, видимо, тот час, когда в той же Германии, где женский футбол стремительно набирает популярность, можно будет увидеть на улицах играющих в футбол детей на майках которых будет не фамилия Мануэля Нойера (Manuel Neuer) или Томаса Мюллера (Tomas Müller), а тех же Мерл Фромс (Merle Frohms) или Александры Попп.

Новая веха в женском футболе

Эксперты высоко оценили качество турнира и финальный матч. "Мне очень жаль Мартину Фосс-Текленбург (Martina Voss-Tecklenburg) и всю ее команду, поскольку они не смогли увенчать свое великолепное выступления титулом. Но после первого разочарования они смогут с гордостью вспоминать этот турнир", - процитировали в Twitter слова главного тренера мужской сборной Германии по футболу Ханси Флика группа его поклонников (Hansi Flick).

Мартина Фосс-Текленбург - главный тренер женской сборной Германии (справа от судьи)

Сама же Мартина Фосс-Текленбург - главный тренер женской сборной Германии по футболу, четырехкратная чемпионка Европы и вице-чемпионка мира в составе бундестим - считает, что феноменальный успех Евро-2022 должен привести к фундаментальным изменениям в женском футболе. "Мы хотим равенства возможностей, лучшие стадионы, больше зрителей, больше эфирного времени на телевидении, лучшее время начала матчей", - заявила она, добавив, что также необходимо решать вопросы инфраструктуры, условий обучения игроков и тренеров и заработной платы футболисток, которая пока еще сильно отличается от доходов их коллег-мужчин.

Олаф Шольц, встретившийся с бундестим сразу после завершения финального матча, чтобы высказать слова утешения немецким футболисткам, по словам Фосс-Текленбург, обещал встретиться с ней в самое ближайшее время, чтобы решить эти вопросы, а также способствовать тому, чтобы Германия вновь приняла у себя женский футбольный турнир самого высокого уровня.

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