ЧМ-2023 по футболу среди женщин выиграла сборная Испании

В финале женского чемпионата мира по футболу сборная Испании обыграла команду Англии со счетом 1:0 и впервые победила в мировом турнире.

В австралийском Сиднее в воскресенье, 20 августа, сборная Испании впервые в истории выиграла чемпионат мира по футболу среди женщин, обыграв команду Англии - действующего чемпиона Европы - со счетом 1:0. Единственный гол забила капитан испанской команды Ольга Кармона на 29-й минуте матча.

Финальный матч прошел при максимально заполненном стадионе под названием Australia в Сиднее - посмотреть игру пришли 76 тысяч человек. Третье место на женском ЧМ-2023 по футболу заняла команда Швеции, на четвертом - сборная Австралии. Чемпионат проходил с 20 июля по 20 августа в Австралии и Новой Зеландии и проводился в девятый раз.

Каждая испанская футболистка получит больше 500 тысяч евро

Участниц победившей команды ожидают денежные призы - в общей сложности каждая футболистка получит более 500 тысяч евро. Во-первых, Международная федерация футбола (ФИФА) выплатит каждой испанской футболистке по 270 тысяч долларов (около 248 тысяч евро) премиальных. Во-вторых, по данным СМИ, национальная футбольная ассоциация Испании согласовала премиальные выплаты каждой участнице сборной в случае победы в финале по 300 тысяч евро.

Таким образом, победительницы женского ЧМ должны получить больше премиальных, чем мужчины на чемпионате мира по футболу в Катаре, где в 2022 году победила сборная Аргентины. Тогда призовые выплаты чемпионам составили около 400 тысяч евро на каждого, пишет dpa.

Прошлый чемпион мира - сборная США - не смог пробиться в четвертьфинал. Женская сборная ФРГ впервые в своей истории потерпела неудачу на групповом этапе и не участвовала в чемпионате мира.

Смотрите также:

