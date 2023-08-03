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Женская сборная ФРГ по футболу выбыла из ЧМ-2023

Виталий Кропман
1 ч. назад

Сыграв вничью с командной Южной Кореи, женская бундестим впервые покидает мировое первенство после группового этапа. Четырех набранных очков хватило лишь для того, чтобы занять третье место в группе H.

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Игроки сборной Германии по футболу
Разочарование игроков сборной Германии по футболу после матча с Южной КореейФото: DAN PELED/REUTERS

Женская сборная Германии по футболу впервые в своей истории потерпела неудачу на групповом этапе и покидает чемпионат мира. В последнем матче группового турнира в четверг, 3 августа, бундестим вынуждена была довольствоваться лишь ничьей в матче против сборной Южной Кореи - 1:1. Одной победы, ничьи и поражения хватило лишь для того, чтобы занять третье место в группе H. В 1/8 финала пробились команды Колумбии и Марокко (по 6 очков)

"Это не поддается пониманию. Я не могу понять, что здесь произошло", - сказала капитан сборной ФРГ Александра Попп (Alexandra Popp) в эфире телеканала ZDF сразу после завершения поединка. "Невозможно все проанализировать сразу. Все три игры были неровными. Это не было нашей целью", - призналась футболистка.

Таким образом, женская сборная повторила результат, показанный мужской командой на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов. Кстати, в 2018 году в России бундестим в последнем матче группового турнира также играла с командой Южной Кореи, уступила ей 0:2 и покинула турнир, заняв последнее место в группе.

Вылет фаворитов

Ранний вылет Германии стал не единственной сенсацией чемпионата, проходящего в Австралии и Новой Зеландии. Накануне турнир уже после группового этапа покинула сборная Бразилии, не сумевшая в решающем матче обыграть команду Ямайки. С бразильянками такое произошло впервые с 1995 года. Интересно, что футболисткам Ямайки пришлось собирать деньги в интернете, чтобы оплатить проезд на турнир.

Финальный матч чемпионата мира по женскому футболу пройдет 20 августа.

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