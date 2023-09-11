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Скандал вокруг поцелуя: Луис Рубиалес объявил об отставке

Сергей Ромашенко
11 сентября 2023 г.

Президент Королевской испанской футбольной федерации заявил, что он не может продолжать работу на своем посту. Ранее Рубиалес извинился за поцелуй испанской футболистки Эрмосо в губы при награждении.

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Луис Рубиалес
Фото: Denis Balibouse/REUTERS

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес после длительного сопротивления в воскресенье, 10 сентября, объявил об уходе в отставку на фоне скандала, разразившегося после того, как он поцеловал капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы против ее воли на церемонии награждения по результатам победы на чемпионате мира по футболу среди женщин.

В интервью английскому тележурналисту Пиерсу Моргану Рубиалес сказал, что уходит, потому что не в состоянии продолжать свою работу. Несколькими днями ранее Эрмосо подала заявление на 46-летнего Луиса Рубиалеса. Прокуратура предъявила ему обвинение в сексуальном домогательстве.

Письмо Рубиалеса в адрес федерации футбола Испании

Вечером 10 сентября испанские СМИ обнародовали письмо Рубиалеса испанской футбольной федерации, в котором тот объявляет и об отставке с посла вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "После быстрого решения ФИФА о моем временном отстранении и других инициированных против меня процедур стало очевидно, что я не смогу вернуться на свой пост. Настаивание на ожидании окончательного решения и цепляние за свой пост не принесет ничего положительного ни федерации, ни испанскому футболу", - написал он.

Ранее президент публично принес извинения за совершенную им ошибку, но категорически отверг возможность ухода в отставку. Футболистки испанской сборной в знак протеста объявили забастовку, а их главный тренер Хорхе Вильда был отстранен от работы из-за тесных связей с Рубиалесом.

На прошлой неделе от Луиса Рубиалеса отмежевалась и мужская сборная Испании по футболу, назвав его поведение неприемлемым. Международная футбольная федерация (ФИФА) отстранила Рубиалеса от должности на 90 дней, дело Луиса Рубиалеса рассматривает испанский спортивный административный суд.

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