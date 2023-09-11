Скандал вокруг поцелуя: Луис Рубиалес объявил об отставке

Президент Королевской испанской футбольной федерации заявил, что он не может продолжать работу на своем посту. Ранее Рубиалес извинился за поцелуй испанской футболистки Эрмосо в губы при награждении.

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес после длительного сопротивления в воскресенье, 10 сентября, объявил об уходе в отставку на фоне скандала, разразившегося после того, как он поцеловал капитана женской сборной Испании Дженнифер Эрмосо в губы против ее воли на церемонии награждения по результатам победы на чемпионате мира по футболу среди женщин.

В интервью английскому тележурналисту Пиерсу Моргану Рубиалес сказал, что уходит, потому что не в состоянии продолжать свою работу. Несколькими днями ранее Эрмосо подала заявление на 46-летнего Луиса Рубиалеса. Прокуратура предъявила ему обвинение в сексуальном домогательстве.

Письмо Рубиалеса в адрес федерации футбола Испании

Вечером 10 сентября испанские СМИ обнародовали письмо Рубиалеса испанской футбольной федерации, в котором тот объявляет и об отставке с посла вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). "После быстрого решения ФИФА о моем временном отстранении и других инициированных против меня процедур стало очевидно, что я не смогу вернуться на свой пост. Настаивание на ожидании окончательного решения и цепляние за свой пост не принесет ничего положительного ни федерации, ни испанскому футболу", - написал он.

Ранее президент публично принес извинения за совершенную им ошибку, но категорически отверг возможность ухода в отставку. Футболистки испанской сборной в знак протеста объявили забастовку, а их главный тренер Хорхе Вильда был отстранен от работы из-за тесных связей с Рубиалесом.

На прошлой неделе от Луиса Рубиалеса отмежевалась и мужская сборная Испании по футболу, назвав его поведение неприемлемым. Международная футбольная федерация (ФИФА) отстранила Рубиалеса от должности на 90 дней, дело Луиса Рубиалеса рассматривает испанский спортивный административный суд.

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