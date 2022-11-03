Сексуальные домогательства: от библейской Сусанны до #MeToo

В кельнском Музее Вальрафа-Рихарца (Wallraf-Richartz-Museum) проходит выставка, тематизирующая домогательства и сексуальное насилие в истории и их отражение и переосмысление в искусстве. Кураторы использовали мотив известной библейской истории о Сусанне и двух старцах, чтобы показать, как художники еще со времен Средневековья подходили к этой проблеме в живописи и графике. Эти табуированные темы по-разному трактовались в изобразительном искусстве и кино. В последние годы резонансная кампания против сексизма, злоупотребления властью и гендерного неравенства #MeToo не только привлекла особое внимание к этим все еще слишком часто замалчиваемым проблемам, но и заставила обратиться к переосмыслению прошлого.

На открывшейся в конце октября выставке "Сусанна. Образ женщины со Средневековья до #MeToo" представлены работы таких известных мастеров как Рембрандт, Артемизия Джентилески, Антонис ван Дейк, Эжен Делакруа, Эдуард Мане, Ловис Коринт, а также современных художников - Кэтлин Гилье, Хайке Галльмайер и Зои Леонард. Всех их объединяет использование образа библейской Сусанны. Вклад современных художников в выставку отражает актуальность дискуссии в современном обществе.

Что же это за история и почему она так популярна?

Пример добродетели - так представляли Сусанну в Средние века. Картина неизвестного художника, ок. 1450 г. Фото: Collection Zimmerli Art Museum at Rutgers University, Anonymous Donation, New Brunswick

Библейская история Сусанны и старцев, в которой невинную женщину обвиняют в прелюбодеянии, карающемся в то время смертью, - одно из предполагаемых добавлений к "Книге пророка Даниила". Текст дошел до нас в трех поздних списках, из которых самым ранним является греческий папирус конца II века, который, в числе прочего, можно увидеть на выставке.

Место действия - Вавилон эпохи пленения еврейского народа. Сусанну, благочестивую и богобоязненную замужнюю женщину из высшего общества, преследуют двое развратных старцев, предположительно старейшин. Они прячутся в саду и подглядывают за красавицей Сусанной. И вот однажды в знойный полдень, когда она разделась, чтобы искупаться, они напали на нее. "...Мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобою был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих", - рассказывается в 13-й главе "Книги Даниила". Но Сусанна закричала громким голосом. Закричали и старцы, переключая внимание на себя. А когда сбежались люди, они обвинили ее в прелюбодеянии. Уважаемым старцам поверили на слово, и осудили ее на смерть, как и было принято в то время. Тогда Сусанна обратилась с молитвой к Богу. Женщину спас мудрый юноша Даниил, инициировавший разбирательство. Допросив старейшин по отдельности, пророк поймал их на противоречиях и лжи. В результате развратников осудили и казили, а честь и жизнь Сусанны была спасена.

Это короткое повествование затрагивает множество тем: страсть и ее последствия, женская сексуальность, нарушение человеческих прав, злоупотребление общественными полномочиями и насилие... Интересна и детективная составляющая истории, а также торжество справедливости. Многогранность и эмоциональность этого сюжета обеспечила ему популярность как в истории права, так и в искусстве.

Изначально в центре внимания библейского рассказа о Сусанне были такие темы, как важность брака, контроль над инстинктами и доверие к Богу. Но с течением времени появилось и множество других интерпретаций. Так на выставке в Кельне сегодня можно увидеть примерно 90 разных Сусанн - это первая в мире "встреча" такого рода. Экспонаты прибыли в этот город на Рейне из лондонской Национальной галереи, Национального музея в Осло, парижского Музея д'Орсе, Музея Штеделя во Франкфурте-на-Майне, Галереи Уффици во Флоренции и других известных музеев.

Пример добродетели, жертва, соблазнительница

Одна из самых старых вещей - предоставленный лондонским Британским музеем "Кристалл Лотара". Он был изготовлен для короля франков Лотара II примерно в середине IX века. Это круглый диск из прозрачного горного хрусталя диаметром около 11,5 см, на котором выгравировано в глубокой печати восемь сцен истории Сусанны. Создание и офомление кристалла, вероятно, отражает семейные проблемы Лотара - он попытался развестись с женой, обвинив ее в инцесте. Но через какое-то время король простил свою жену, и эта гравюра, возможно, была сделана, чтобы отразить его признание невиновности жены.

Особую популярность мотив приобрел в эпоху Возрождения, став сюжетом для весьма откровенных произведений искусства. Если в начальной библейской версии "эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотою ее", то с XV века Сусанна в основном изображалась обнаженной, часто в экстравагантных позах. Чем эротичнее становилось изображение, тем более очевидным становилось и изменение прочтения ее роли - соблазнительная женщина становилась порой соактрисой, а не жертвой насилия и шантажа. Некоторые художники использовали этот мотив как предлог для инсценировки обнаженной натуры и эротики.

Само изящество - Сусанна в интерпретации Франческо Хайеса, 1850 год Фото: bpk / RMN – Grand Palais / Philipp Bernard

Феминистская икона

Изюминкой выставки является картина "Сусанна и старцы", написанная Артемизией Джентилески, итальянской художницей эпохи барокко. В Италии XVII века художницам приходилось особенно тяжело - им не разрешалось самостоятельно подписывать договоры с заказчиками, нельзя было даже купить краски. За изображение обнаженного тела могли посадить в тюрьму. Ко всему этому Артемизия Джентилески сама стала жертвой изнасилования. Судебное разбирательство длилось семь месяцев и стало настоящим адом для 17-летней девушки: ее подвергали пыткам и публичному освидетельствованию. Именно в то время начинающая художница создала одну из своих самых знаменитых и жутких картин "Юдифь, обезглавливающая Олоферна". Сусанне художница посвятила как минимум две свои работы - на более ранней, 1610 года, ее героиня гневно и решительно сопротивляется старцам, в то время как на второй картине, написанной через 12 лет, фигура полуобнаженной женщины воплощает собой апатию, усталость и безнадежность.

Картина итальянской художницы Артемизии Джентилески "Сусанна и старцы" 1622 года Фото: The Burghley House Collection, Stamford

Джентилески работала с большими форматами и использовала в основном исторические, мифологические и библейские темы. Ей удалось добиться профессионального признания, и она даже стала членом Флорентийской академии живописи, сравняшись в правах с коллегами-мужчинами. Артемизия Джентилески была заново открыта феминистками в 1960-1970-е годы, не в последнюю очередь из-за своих героинь: Юдифи, Клеопатры, Саломеи, Марии Магдалины - женщин с необычной харизмой, смелых и решительных. Сейчас художницу считают протофеминисткой.

Современное лицо Сусанны

В одном из залов выставки образ Сусанны неожиданно обретает современное лицо. Там она появляется как мученица - речь идет о главной героине фильме "Психо" - Мэрион Крейн. Однако в знаменитом фильме Альфреда Хичкока хэппи-энда не произошло: знаменитая сцена убийства молодой женщины в душе - весьма значимый эпизод в истории кино. Библейская история играла особую роль для мэтра. Для оформления мотеля, в котором происходит действие, режиссер тщательно отбирал копии классических картин, в том числе необычную версию "Сусанны и старцев". В фильме Мэрион прикрывает глазок вуайериста и убийцы-шизофреника Нормана Бейтса. В этом фильме словесный шантаж предстает как изнасилование. И Сусанне Хичкока не остается иного выбора, как только "уйти в рай" с вопрошающим взглядом на Бога, допускающего вмешательства зла на земле.

Слева картина Артемизи Джентилески 1610 года, а справа - совершенно новый образ Сусанны глазами современной художницы Кэтлин Гилье 1998 года

Наилучшей презентации образа организаторы добились в последнем зале выставки. Рядом с картиной Джентилески "Сусанна и старцы" вывешена работа из оргстекла с наложенными на него 15 листами рентгеновской пленки. Благодаря смещению ее кадров, современной художнице Кэтлин Гилье удалось изобразить совершенно новую и неожиданную интерпретацию библейского мотива: перед нами предстает взбешенная женщина с ножом в замахнувшейся для удара руке, с искаженным от крика лицом и вот-вот лопнущими голосовыми связками...

Проследить захватывающий путь метаморфоз библейской Сусанны в Музее Вальрафа-Рихарца в Кельне можно до 26 февраля 2023 года.

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