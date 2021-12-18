 Гендерное равенство | Политика и общество: анализ событий в Европе, России, мире | DW | 16.12.2021

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Политика

Гендерное равенство

Одно из важнейших прав человека - равенство людей вне зависимости от их пола.

Участник ЛГБТИ-шествия с радужным флагом

"Гендерное равенство - не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития". (ООН).

Контекст

Немецкие фирмы и ЛГБТ+: где работать комфортнее всего?

Насколько дружелюбны немецкие работодатели по отношению к ЛГБТ-сотрудникам? В Германии опубликовали рейтинг открытости.  

Игры не для девочек? Как в индустрии гейминга борются с сексизмом

В индустрии компьютерных игр до сих пор преобладали мужчины. Более того разработчиков игр обвиняют во враждебной для женщин культуре мачизма. Но сейчас в этой сфере наступил поворотный момент.  

Новый образ женщины и гомофобия: что показали на Art Cologne в 2021 году

Старейшая немецкая ярмарка искусства открылась в Кельне после двухлетнего перерыва. Что сегодня волнует художников?  

Квир-акция белорусов в Берлине: “Мы 20 лет откладывали эту тему”

Церковная квир-служба, шествие в центре города с радужным флагом и вечеринка - в Берлине в новом формате прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Репортаж DW.  

Как закон о запрете "гей-пропаганды" повлиял на жизнь в России

Суд в Москве рассмотрит административное дело о "гей-пропаганде" среди несовершеннолетних, в которой обвиняют телеканал "Муз ТВ". Как изменилась жизнь ЛГБТ-сообщества после принятия соответствующего закона?  

Альтернатива браку для гомосексуальных пар: что предлагают в Украине?

Когда и как гомосексуальные пары смогут легализовать свои отношения в Украине и какая альтернатива однополым бракам в стране возможна, рассказал DW эксперт Святослав Шеремет.  

Каково быть геем или лесбиянкой в украинской армии?

Почему представители ЛГБТ-сообщества, воевавшие в Донбассе, не дают сдачи гомофобам, которые атакуют правозащитные мероприятия? И зачем им "радужный" взвод в ВСУ? Репортаж DW.  

Гей-беженец из России в Берлине: "Свобода - это любовь, а не страх"

В берлинском районе Марцан, известном высокой долей выходцев из бывшего СССР, прошел второй по счету гей-парад, организованный русскоязычным ЛГБТ-сообществом Quarteera. Без инцидентов.  

Комментарий: Феминитивы нужны даже мужчинам

Внедрение феминитивов вызывает реакцию от ироничного неприятия до полного отторжения. Однако их противникам выгоднее прислушаться к доводам феминисток, считает Лола Тагаева.  

Комментарий: Феминитивы в России (пока) не пройдут

Борьба за феминитивы - вопрос не второй и даже не третьей степени важности. В России у женщин много реально серьезных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, считает Татьяна Фельгенгауэр.  

Комментарий: Пять настоящих подарков российским женщинам к 8 марта

Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.  

Комментарий: Кто и как должен отстаивать женские интересы в России

В России патриархат - одна из важных несущих идеологем нынешнего режима. Мощная солидарность женщин и их поддержка особенно нужны сейчас для принятия закона о профилактике домашнего насилия, уверена Лола Тагаева.  

10 случаев каминг-аута в большом спорте

Бытует мнение, что представителей сексуальных меньшинств больше всего в шоу-бизнесе, кинематографе и других креативных сферах деятельности. Но оказалось, что и среди спортсменов немало тех, кто совершил каминг-аут.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Женщины в политике. Пример Германии. Европа в фокусе  

Искусственное оплодотворение: во Франции открыт доступ всем женщинам (19.07.2021)  

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