Гендерное равенство

Игры не для девочек? Как в индустрии гейминга борются с сексизмом

В индустрии компьютерных игр до сих пор преобладали мужчины. Более того разработчиков игр обвиняют во враждебной для женщин культуре мачизма. Но сейчас в этой сфере наступил поворотный момент.