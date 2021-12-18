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Одно из важнейших прав человека - равенство людей вне зависимости от их пола.
"Гендерное равенство - не только одно из основных прав человека, но и необходимая основа для достижения мира, процветания и устойчивого развития". (ООН).
Насколько дружелюбны немецкие работодатели по отношению к ЛГБТ-сотрудникам? В Германии опубликовали рейтинг открытости.
В индустрии компьютерных игр до сих пор преобладали мужчины. Более того разработчиков игр обвиняют во враждебной для женщин культуре мачизма. Но сейчас в этой сфере наступил поворотный момент.
Старейшая немецкая ярмарка искусства открылась в Кельне после двухлетнего перерыва. Что сегодня волнует художников?
Церковная квир-служба, шествие в центре города с радужным флагом и вечеринка - в Берлине в новом формате прошла акция солидарности с белорусской оппозицией. Репортаж DW.
Суд в Москве рассмотрит административное дело о "гей-пропаганде" среди несовершеннолетних, в которой обвиняют телеканал "Муз ТВ". Как изменилась жизнь ЛГБТ-сообщества после принятия соответствующего закона?
Когда и как гомосексуальные пары смогут легализовать свои отношения в Украине и какая альтернатива однополым бракам в стране возможна, рассказал DW эксперт Святослав Шеремет.
Почему представители ЛГБТ-сообщества, воевавшие в Донбассе, не дают сдачи гомофобам, которые атакуют правозащитные мероприятия? И зачем им "радужный" взвод в ВСУ? Репортаж DW.
В берлинском районе Марцан, известном высокой долей выходцев из бывшего СССР, прошел второй по счету гей-парад, организованный русскоязычным ЛГБТ-сообществом Quarteera. Без инцидентов.
Внедрение феминитивов вызывает реакцию от ироничного неприятия до полного отторжения. Однако их противникам выгоднее прислушаться к доводам феминисток, считает Лола Тагаева.
Борьба за феминитивы - вопрос не второй и даже не третьей степени важности. В России у женщин много реально серьезных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно, считает Татьяна Фельгенгауэр.
Нужно начать решать реальные проблемы российских женщин вместо профанации заботы о них раз в году, считает Лола Тагаева - и перечисляет самые главные из них.