Топлес-активистки - об особенностях равноправия в Германии

С 1 апреля купаться топлес можно во всех городских бассейнах Кельна - вне зависимости от гендерной принадлежности человека. То же правило действует в Берлине с 9 марта. Как женщинам удалось этого добиться?

Отправной точкой стал инцидент, произошедший с Лотте Мис (Lotte Mies) в декабре 2022 года. Она пришла поплавать топлес в обычный крытый бассейн, который находится в берлинском районе Каульсдорф. Предварительно 33-летняя активистка позвонила в бассейн, чтобы узнать о возможности плавать "без верха", на что ей ответили утвердительно. Однако на месте сотрудники спорткомплекса попросили ее либо прикрыть грудь, либо уйти. Получив от Лотты Мис отказ подчиниться этим требованиям, администрация вызвала полицию.

"Ко мне отнеслись как человеку второго сорта - по половому признаку, и это было очень унизительно и крайне неприятно. Меня лишили возможности самостоятельно решать, как преподносить свое тело", - рассказывает Мис в интервью DW. "Я все обдумала и решила, что не хочу стыдиться своей груди, это не нормально, - продолжает активистка. - Постоянная сексуализация, которой мы подвергаемся, касается не только груди. И я просто не хочу больше с этим мириться".

Активистка Лотте Мис Фото: Gerald Matzka/dpa/picture alliance

Лотте Мис подала жалобу столичному омбудсмену, отвечающему в Берлине за соблюдение местного антидискриминационного закона, вступившего в силу в июне 2020 года и ставшего для Германии новаторским. Если федеральный закон ФРГ 2006 года "О равном обращении" запрещает дискриминацию в сферах трудового и гражданского права, то муниципальный антидискриминационный закон Берлина расширяет перечень охраняемых законом прав в вопросах защиты от дискриминации и в госсекторе.

В столичных бассейнах никогда не было особенного гендерного дресс-кода: было лишь общее правило об "обычной купальной одежде" для всех посетителей. Что это значило конкретно, решал персонал. После общественного резонанса, вызванного инцидентом с Лотте Мис, Объединение общественных бассейнов Берлина выпустило в марте 2023 года официальное разъяснение - с гарантией, что все посетители теперь могут плавать с обнаженным торсом.

Равные права для всех жителей Берлина?

В разъяснении уточняется, что плавание топлес одинаково допустимо для всех людей, а прикрывать нужно только "первичные половые признаки". Под ними понимаются органы, необходимые для размножения. Федеральное антидискриминационное агентство Германии классифицирует грудь, бороду и волосы на теле как "вторичные половые признаки".

Дорис Либшер (Doris Liebscher), глава столичного офиса омбудсмена, отвечающего за соблюдение антидискриминационного закона, приветствовала уточнение правил и заявила, что решение "закрепляет равные права для всех жителей Берлина, будь то мужчина, женщина или небинарная персона".

Одно из первых дел, возбужденных на основании закона Берлина о борьбе с дискриминацией, рассматривало случай 2021 года с участием Габриэль Лебретон (Gabrielle Lebreton). Она пришла топлес в открытый бассейн берлинского района Трептов-Кёпеник со своим пятилетним сыном. Когда Лебретон отказалась прикрыть грудь, была вызвана полиция. В итоге ее с ребенком заставили покинуть бассейн. Женщина решила защитить свои права в суде, но в итоге проиграла, поскольку окружной суд постановил: женская грудь отличается от мужской и поэтому отношение к ней может регулироваться иными нормами. В настоящее время Лебретон пытается обжаловать это решение в апелляционном порядке.

"Именно с этого и начинается дискриминация женской груди, - сказала DW Леони Тум (Leonie Thum), адвокат Лебретон. - Предположение о том, что сексуализация женской груди каким-то образом коренится в биологии и потому является обязательной, не соответствует действительности. Сейчас происходит преодоление социальной установки, которая не определена законом". Тум уверена, что вердикт суда подрывает саму идею антидискриминационного закона, поскольку получается, что, если "часть общественности не согласна с чем-то, этого достаточно для оправдания дискриминации".

Участники кампании призывают к десексуализации верхней части тела

После того, как Лебретон было приказано покинуть бассейн в 2021 году, активистки в Берлине основали феминистский альянс "Равная грудь для всех" ("Gleiche Brust für Alle"), который проводит работу по десексуализации человеческого торса по аналогии с кампанией 2014 года "Освободи соски" ("Free the Nipple") в США. Так, участники кампании проехали на велосипедах топлес по Берлину, протестуя против лицемерия - когда женщинам отказано в праве ходить топлес по городу, заклеенному рекламой с изображением "полуобнаженных, сексуализированных и нереалистичных образов человеческих тел".

Участница кампании "Равная грудь для всех" в Берлине Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

"Мужчинам не нужно прятать бороду только потому, что в период полового созревания это означает, что они готовы к сексу, но почему-то с женской грудью дело обстоит именно так", - рассуждает Тум и добавляет, что у мужчин есть биологические маркеры, сигнализирующие о половом созревании так же, как и у женщин. Единственное различие, по ее словам, заключается в том, что от мужчин не требуют их скрывать.

Другой часто упускаемый из виду аспект правил, касающихся купания топлес, - это права трансгендеров и небинарных людей, говорит Тум: "Если в государстве есть гендерное регулирование, основанное на двух полах, то есть - бинарное, то там всегда будут дискриминировать трансгендеров и небинарных людей". Так, в августе 2021 года в немецком городе Геттинген небинарную персону, купавшуюся топлес, обязали покинуть общественный бассейн. Но после старта кампании "Равная грудь для всех" муниципальные власти в 2022 году ввели пилотный проект, разрешающий для всех купание "без верха" по субботам и воскресеньям в четырех бассейнах города.

Натуризм в Германии

Германия известна своим либеральным отношением к наготе. Полностью обнаженных купальщиков можно увидеть на пляжах и в парках даже в самых консервативных регионах страны. В немецком обществе существует давняя традиция публичного купания нагишом в рамках "культуры свободного тела" ("Freikörperkultur", обычно называемой сокращенно FKK) - философского движения, возникшего в конце XIX века и ставившего своей целью здоровый образ жизни и единение человека с природой.

Моне Марин - 66 лет. Этот снимок сделан 1 января 2022 года - во время массового новогоднего заплыва нагишом в озере Зоннензе под Ганновером. Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture-alliance

К сожалению, в наши дни случай Лотте Мис повлек за собой не только уточнение дресс-кода в общественных бассейнах, но и волну хейта. Женщина подверглась оскорблениям в интернете - начиная от уничижительных комментариев по поводу ее внешности и заканчивая угрозами изнасилования.

"Пока Германия отстает от других европейских стран в вопросах применения антидискриминационного законодательства, давно закрепленного на уровне Евросоюза, - говорит адвокат Тум. - Я надеялась, что путь к построению равноправного и свободного общества будет менее сложным".

Кстати, с 1 апреля во всех городских бассейнах Кельна тоже, как и в Берлине, можно купаться топлес - вне зависимости от пола человека.