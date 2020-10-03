Нудизм, эмансипация, поликлиники. Что западные немцы переняли у восточных

Самое зримое достижение бывшей ГДР, ставшее общенациональным достоянием объединенной Германии, - это, пожалуй, "светофорный человечек". На светофоре для пешеходов зеленый коротышка в широкополой шляпе задорно шагает, разрешая переходить через проезжую часть, а красный раскидывает руки в сторону, мол, стоп, переход закрыт. После объединения Германии веселые восточногерманские "светофорные человечки" и во многих городах на западе Германии вытеснили унылые фигуры на светофорах, установленных на пешеходных переходах.

Мода на пляжный нудизм пришла из ГДР

Менее зримо другое явление, мода на которое появилась в ГДР, а после объединения охватила и западные регионы страны - нудизм. Теперь уже не только на балтийском, но и на североморском побережье стали все чаще появляться отрезки пляжей с табличками FKK, указывающими на то, что здесь загорают сторонники "культуры свободного тела". А внутри страны теперь есть даже кемпинги, на которых отдыхающие проводят время в чем мать родила.

Но шутки в сторону. Вопреки широко распространенному и в Германии мнению, что от ГДР, мол, остались только рожки да ножки, некоторый накопленный восточными немцами опыт оказался вполне полезным и в объединенной Германии.

Импульс женской эмансипации

В 1989 году - последнем году существования ГДР - 91 процент всех взрослых трудоспособных женщин работали. По этому показателю ГДР была чемпионом мира. Материнство было не помехой профессиональной карьере благодаря широко развитой и доступной системе дошкольных учреждений. И рожали восточные немки рано - первенца в среднем в 23 года - и совсем не обязательно в браке. Доля внебрачных детей составляла, например, в 1986 году 30%. А позже - даже 60%!

Дети - карьере не помеха

Доля работающих западных немок была почти вполовину меньше, а если женщина рожала внебрачное дитя, но не было мужчины, готового взять на себя отцовство, то ей автоматически назначали опекуна, считая, что сама она с воспитанием ребенка не справится.

Примечательно, что в договоре об объединении ФРГ и ГДР для восточногерманских матерей-одиночек на этот счет было сделано специальное исключение. Опекунство для незаконнорожденных было отменено в рамках всей Германии только в 1998 году - не в последнюю очередь благодаря опыту бывшей ГДР и инициативе восточногерманских женщин

Обеспеченность детскими садами

Примером для западных федеральных земель стала и восточногерманская система дошкольных учреждений. В 1989 году в ГДР обеспеченность яслями для детей от нуля до трех лет составляла 80%, а мест в детских садах было даже больше, чем надо - 114 на 100 детей.

В детских садах в ГДР места хватало всем

На западе Германии об этом поначалу даже не мечтали. На 1000 младенцев в возрасте до трех лет приходилось в среднем только 18 мест в яслях, для детсадовского возраста предложений было больше, но ненамного. Опыт ГДР оказался заразительным: политики объединенной Германии учли пожелания молодых родителей и стали на западе расширять систему дошкольных учреждений, даже узаконили право на место в детском саду, которое, однако, до сих пор зачастую остается нереализованным, поскольку мест в детских садах по-прежнему не хватает.

Качественные уроки естествознания

Положительным для объединенной Германии оказался и некоторый опыт школьного образования в ФРГ. По ходу объединения восточногерманские школы поначалу переделали на западный лад, но со временем выяснилось, что некоторые формы обучения были в бывшей ГДР более эффективными. Это касалось, например, углубленного изучения естествознания, требования к ученикам предъявлялись выше, чем на западе страны.

На уроке биологии в одной из школ Тюрингии

Эльке Урбан (Elke Urban), работавшая учительницей в Лейпциге, отмечает также высокое качество учебников по химии, физике и биологии, которые позволяли проводить междисциплинарные уроки. В седьмом классе в ГДР было четыре урока химии в неделю, рассказывает она, а теперь - ни одного, только по два в неделю в восьмом.

Теперь на востоке Германии частично реанимируют то положительное, что было в восточногерманской системе школьного образования, а кое-какие вещи - например классы для особенно одаренных детей, спецшколы углубленного изучения тех или иных предметов - стали появляется и на западе Германии. Кое-где прижился и сокращенный до 12 лет, как это было в ГДР, срок обучения в школе до получения аттестата зрелости.

Вторая жизнь системы поликлиник

Еще один пример - поликлиники, которые после объединения Германии было решено искоренить как пережиток прошлого. Из существовавших в 1989 году 5248 поликлиник со всеми их врачами к январю 1992 года осталось только 433, а еще через пять лет - единицы на упрямом востоке Берлина и в Бранденбурге.

В Ростоке поликлиника выжила

"Они были плохо оснащены и требовали ремонта, - рассказал отвечавший тогда за поликлиники Бернд Кёппль (Bernd Köppl). - Но структуры медицинского взаимодействия были оптимальными для страны". Преимущества такой формы организации медицинского обслуживания особенно пожилых больных и хронических пациентов в Германии поняли не сразу. Но прошло время, и с 2004 года по всей Германии начали появляться центры медицинского обслуживания, в которых, как и в прежних поликлиниках, бок о бок трудятся нанятые представители смежных медицинских профессий.

Идея поликлиник, "восстала как птица Феникс из пепла" и на западе Германии, говорит Бернд Кёппль, который теперь возглавляет Федеральное объединение центров медицинского обслуживания. Такие центры уже сейчас оказывают услуги 7-9 процентам всех пациентов, а в крупных городах - до 15 процентов.

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