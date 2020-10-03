 Нудизм, эмансипация, поликлиники. Что западные немцы переняли у восточных | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 03.10.2020

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Германия

Нудизм, эмансипация, поликлиники. Что западные немцы переняли у восточных

В годовщину воссоединения Германии принято сравнивать условия и уровень жизни на востоке страны с западным. Но от ГДР остались не только воспоминания. Кое-чему восточные немцы научили и западных.

Классические светофорные человечки из бывшей ГДР. Позднее их по-разному видоизменяли

Классические "светофорные человечки" из бывшей ГДР. Позднее их по-разному видоизменяли

Самое зримое достижение бывшей ГДР, ставшее общенациональным достоянием объединенной Германии, - это, пожалуй, "светофорный человечек". На светофоре для пешеходов зеленый коротышка в широкополой шляпе задорно шагает, разрешая переходить через проезжую часть, а красный раскидывает руки в сторону, мол, стоп, переход закрыт. После объединения Германии веселые восточногерманские "светофорные человечки" и во многих городах на западе Германии вытеснили унылые фигуры на светофорах, установленных на пешеходных переходах.

Голые люди идут по пляжу

Мода на пляжный нудизм пришла из ГДР

Менее зримо другое явление, мода на которое появилась в ГДР, а после объединения охватила и западные регионы страны - нудизм. Теперь уже не только на балтийском, но и на североморском побережье стали все чаще появляться отрезки пляжей с табличками FKK, указывающими на то, что здесь загорают сторонники "культуры свободного тела". А внутри страны теперь есть даже кемпинги, на которых отдыхающие проводят время в чем мать родила.

Но шутки в сторону. Вопреки широко распространенному и в Германии мнению, что от ГДР, мол, остались только рожки да ножки, некоторый накопленный восточными немцами опыт оказался вполне полезным и в объединенной Германии.

Импульс женской эмансипации

В 1989 году - последнем году существования ГДР - 91 процент всех взрослых трудоспособных женщин работали. По этому показателю ГДР была чемпионом мира. Материнство было не помехой профессиональной карьере благодаря широко развитой и доступной системе дошкольных учреждений. И рожали восточные немки рано - первенца в среднем в 23 года - и совсем не обязательно в браке. Доля внебрачных детей составляла, например, в 1986 году 30%. А позже - даже 60%!

Женщина с ребенком

Дети - карьере не помеха

Доля работающих западных немок была почти вполовину меньше, а если женщина рожала внебрачное дитя, но не было мужчины, готового взять на себя отцовство, то ей автоматически назначали опекуна, считая, что сама она с воспитанием ребенка не справится.

Примечательно, что в договоре об объединении ФРГ и ГДР для восточногерманских матерей-одиночек на этот счет было сделано специальное исключение. Опекунство для незаконнорожденных было отменено в рамках всей Германии только в 1998 году - не в последнюю очередь благодаря опыту бывшей ГДР и инициативе восточногерманских женщин

Обеспеченность детскими садами

Примером для западных федеральных земель стала и восточногерманская система дошкольных учреждений. В 1989 году в ГДР обеспеченность яслями для детей от нуля до трех лет составляла 80%, а мест в детских садах было даже больше, чем надо - 114 на 100 детей.

Дети идут с игрушечными колясками

В детских садах в ГДР места хватало всем

На западе Германии об этом поначалу даже не мечтали. На 1000 младенцев в возрасте до трех лет приходилось в среднем только 18 мест в яслях, для детсадовского возраста предложений было больше, но ненамного. Опыт ГДР оказался заразительным: политики объединенной Германии учли пожелания молодых родителей и стали на западе расширять систему дошкольных учреждений, даже узаконили право на место в детском саду, которое, однако, до сих пор зачастую остается нереализованным, поскольку мест в детских садах по-прежнему не хватает.

Качественные уроки естествознания

Положительным для объединенной Германии оказался и некоторый опыт школьного образования в ФРГ. По ходу объединения восточногерманские школы поначалу переделали на западный лад, но со временем выяснилось, что некоторые формы обучения были в бывшей ГДР более эффективными. Это касалось, например, углубленного изучения естествознания, требования к ученикам предъявлялись выше, чем на западе страны.

На уроке биологии в одной из школ Тюрингии

На уроке биологии в одной из школ Тюрингии

Эльке Урбан (Elke Urban), работавшая учительницей в Лейпциге, отмечает также высокое качество учебников по химии, физике и биологии, которые позволяли проводить междисциплинарные уроки. В седьмом классе в ГДР было четыре урока химии в неделю, рассказывает она, а теперь - ни одного, только по два в неделю в восьмом.

Теперь на востоке Германии частично реанимируют то положительное, что было в восточногерманской системе школьного образования, а кое-какие вещи - например классы для особенно одаренных детей, спецшколы углубленного изучения тех или иных предметов - стали появляется и на западе Германии. Кое-где прижился и сокращенный до 12 лет, как это было в ГДР, срок обучения в школе до получения аттестата зрелости.

Вторая жизнь системы поликлиник

Еще один пример - поликлиники, которые после объединения Германии было решено искоренить как пережиток прошлого. Из существовавших в 1989 году 5248 поликлиник со всеми их врачами к январю 1992 года осталось только 433, а еще через пять лет - единицы на упрямом востоке Берлина и в Бранденбурге.

Хирургическая клиника и поликлиника в Ростоке

В Ростоке поликлиника выжила

"Они были плохо оснащены и требовали ремонта, - рассказал отвечавший тогда за поликлиники Бернд Кёппль (Bernd Köppl). - Но структуры медицинского взаимодействия были оптимальными для страны". Преимущества такой формы организации медицинского обслуживания особенно пожилых больных и хронических пациентов в Германии поняли не сразу. Но прошло время, и с 2004 года по всей Германии начали появляться центры медицинского обслуживания, в которых, как и в прежних поликлиниках, бок о бок трудятся нанятые представители смежных медицинских профессий.

Идея поликлиник, "восстала как птица Феникс из пепла" и на западе Германии, говорит Бернд Кёппль, который теперь возглавляет Федеральное объединение центров медицинского обслуживания. Такие центры уже сейчас оказывают услуги 7-9 процентам всех пациентов, а в крупных городах - до 15 процентов.

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    Дворец республики / Городской дворец

    Дворец республики - гэдээровский аналог московского Дворца съездов. Построен в 1976-м на месте взорванного Городского дворца - резиденции королей из династии Гогенцоллернов. В нем проходили партийные съезды и сессии Народной палаты. После воссоединения выяснилось, что здание отравлено: при строительстве использовали асбест. Его снесли. Сейчас реконструируют Городской дворец с современной начинкой.

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    Бранденбургские ворота

    Один из главных символов Берлина - Бранденбургские ворота. Они находились как раз на границе между Западным и Восточным Берлином, и к ним нельзя было подойти: они охранялись гэдэровскими солдатами, и между колоннами висел огромный герб ГДР. Лишь после того, как произошла мирная революция в ГДР, ограждения убрали, и площадь перед Бранденбургскими воротами снова полна людей.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

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    Раньше в этом здании, расположенном в восточноберлинском районе Хоэншёнхаузен, располагалась главная следственная тюрьма "штази" - министерства госбезопасности бывшей ГДР. Этот огромный тюремный комплекс считался совершенно секретным и не был обозначен на картах города. Сегодня это мемориал.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Гэдээровская "Березка"

    Intershop - так называлась сеть валютных магазинов в ГДР, аналогичная советской "Березке". Тут продавали товары только за твердую, то есть западную валюту. Соответственно, и ассортимент был совсем другой, чем в обычных восточногерманских магазинах. Первый Intershop появился у вокзала Фридрихштрассе. Теперь это место не узнать.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Отель "Метрополь"

    В 13-этажном восточноберлинском отеле "Метрополь" останавливались западные дипломаты, бизнесмены, известные деятели культуры. Платили здесь тоже твердой валютой. Для простых жителей ГДР "Метрополь" был недоступен. После воссоединения его перестроили, и теперь отель принадлежит сети Maritim. Он открыт для всех - разумеется, если у них есть деньги заплатить за дорогой номер.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Торговый дом Запада

    За 30 лет изменился, конечно, не только Восточный Берлин. Торговый дом (назвать его просто универмагом язык не поворачивается) KaDeWe - Kaufhaus des Westens - представлялся раем и символом капиталистического изобилия не только для жителей ГДР. И сейчас в обновленном "Торговом доме Запада" - свыше 250 тысяч наименований товаров. Одних только сортов сыра в отделе деликатесов - более полутора тысяч.

  • Берлин до и после воссоединения

    Берлин до и после воссоединения Германии

    Детские площадки

    А это изменение обусловлено не экономикой или политикой, а просто временем. 30 лет назад на очень многих детских площадках как в восточной, так и в западной части Берлина такие конструкции-лазалки были сделаны из металла. Теперь они - из толстых оплетенных канатов: так риск травмы для детей гораздо меньше. И лазить удобнее.

    Автор: Райна Бройер, Ефим Шуман


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