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Международный женский день в Берлине (фото из архива)Фото: Snapshot/K.M. Krause/Geisler-Foto/picture alliance
ОбществоГермания

Большинство женщин в ФРГ считают, что у мужчин больше прав

Ирина Уманская
1 ч. назад

Согласно результатам опроса общественного мнения, 73% женщин в Германии считают, что статус мужчин в обществе выше. Около половины опрошенных мужчин также согласны с тем, что существует проблема гендерного неравенства.

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Согласно опросу, проведенному в Германии институтом изучения общественного мнения YouGov, большинство женщин не считают, что они имеют равные права с мужской частью общества. Результаты исследования опубликованы в среду, 8 марта, и приурочены к Международному женскому дню. 

По результатам опроса, 62% всех опрошенных не согласны с утверждением, что "мужчины и женщины в Германии имеют равные права и равный статус в обществе, к ним относятся одинаково во всех сферах общественной жизни". Среди женщин эта доля составляет 73%, среди мужчин - 48 процентов.

В качестве проблемной сферы респонденты, в частности, выделяют неравенство на рынке труда. 61% женщин скорее не согласны или совершенно не согласны с тем, что мужчины и женщины имеют равные возможности на рабочем месте. Кроме того, 47% участников опроса считают, что женщины испытывают больший риск оказаться жертвами преступлений.

В опросе приняли участие 2170 жителей Германии в возрасте старше 18 лет.

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