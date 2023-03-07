Женщины в Германии зарабытвают меньше мужчин, но не везде

В некоторых городах на востоке Германии средняя зарплата женщин выше, чем у мужчин. Однако в среднем по стране мужчины зарабатывают больше. Гендерный разрыв в оплате труда сократился за пять лет всего на 2,5%.

Разница в оплате труда мужчин и женщин зависит от структуры занятости в конкретном регионе. Такой вывод следует из данных, опубликованных нюрнбергским Институтом исследований рынка труда и профессиональной деятельности (IAB) в понедельник, 6 марта.

В 2021 году средняя зарплата мужчин, работающих в Германии полный рабочий день, была на 18,9% выше, чем у женщин. Это соответствует мировому тренду: по оценке Международной организации труда, глобальный гендерный разрыв составляет от 16% до 22%. В Германии этот показатель - разница между доходами мужчин и женщин - постепенно сокращается, отмечают авторы исследования. Так, в 2016 году он составлял 21,4%.

В Западной Германии нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда составил 20,6% в 2021 году. Это в три раза выше, чем в Восточной Европе, где средняя зарплата мужчин выше доходов женщин на 6,3%. Наименьший гендерный разрыв в оплате труда в федеральной земле Бранденбург. В этом восточном регионе женщины зарабатывают в среднем на 4,0% меньше мужчин. В земле Баден-Вюртемберг на западе Германии, напротив, самый высокий показатель ГРОТ - 27,4%. Гендерный разрыв неоднороден и внутри федеральных земель, на уровне городов и округов, подчеркивают исследователи.

Гендерный разрыв в оплате труда выше в регионах с преобладанием традиционно "мужских" отраслей

На гендерный разрыв в оплате труда влияет неоднородная структура занятости по отраслям, пишут авторы. В среднем женщины чаще работают в сферах услуг, здравоохранения и социальных профессий, в которых оплата труда ниже.

Например, в округе Боденское озеро гендерный разрыв в оплате труда очень высок. Он составляет 39,9%, так как большинство мужчин заняты в хорошо оплачиваемых сферах машиностроения и аэрокосмической промышленности. Также этот показатель очень высок во Фройденштадте (38,4%), Ингольштадте (37,2%) или Альтёттинге (34,9%).

В Дессау-Росслау, напротив, мужчины чаще, чем в среднем по стране, работают в службах доставок, в сферах почтовых услуг и логистике. В то же время женщины чаще занимают здесь административные и офисные должности с более высокой заработной платой. Такая специфика структуры занятости по отраслям объясняет то, что женщины в Дессау-Росслау зарабатывают на 1,8% больше, чем мужчины. В районе Штендаль и городах Франкфурт-на-Одере и Котбус женщины, работающие полный рабочий день, также в среднем получают чуть более высокую заработную плату (на 0,8%, 0,6% и 1% соответственно).

Гендерный разрыв зависит от занятости на крупных и малых предприятиях

Размер компаний, в которых заняты мужчины и женщины, также влияет на разницу в доходах, отмечают исследователи. Женщины чаще, чем мужчины, трудоустроены в малом бизнесе, тогда так на крупных предприятиях выше шанс получать высокую заработную плату.

Так, в районе Боденского озера в крупных компаниях с более чем 250 сотрудниками работает около 47% занятых, в Дессау-Росслау - около 28%. Как следствие, примерно половина сотрудников Дессау-Росслау работают в компаниях со средней заработной платой менее 100 евро в день.

Женщины зарабатывают меньше, даже если обладают схожими с мужчинами профессиональными характеристиками

В каждом регионе мужчины и женщины могут различаться по важным параметрам, также влияющим на заработную плату. Например, по уровню образования и квалификации, длительности перерывов в карьере и по возрасту. Для сравнения работающих полный рабочий день мужчин и женщин с одинаковыми характеристиками исследователи используют показатель скорректированного гендерного разрыва в оплате труда.

Скорректированный показатель составляет 10,8% в Восточной Германии и 15,3% в Западной Германии. Даже в тех регионах, где женщины в среднем зарабатывают больше, чем мужчины, сохраняется разрыв в оплате труда в пользу мужчин, если исключить различия в факторах, определяющих заработную плату. Исследователи также подчеркивают, что все еще имеют место неизмеримые факторы, влияющие на разницу в оплате труда.

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