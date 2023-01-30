В ФРГ женщины зарабатывают на 18 процентов меньше мужчин

С последнего исследования в 2006 году разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась. На западе ФРГ разница в оплате значительно больше, чем на востоке.

Женщины в Германии зарабатывают примерно на одну пятую меньше мужчин - в минувшем году средняя зарплата женщин составляла 20,05 евро в час - на 4,31 евро или на 18 процентов меньше, чем у коллег-мужчин, сообщило Федеральное статистическое ведомство в понедельник, 30 января. По результатам последнего аналогичного исследования, проведенного в 2006 году, разница в оплате еще составляла 23 процента.

Статистики отметили, что разница в оплате труда женщин и мужчин на востоке ФРГ значительно меньше, чем на западе (7 против 19 процентов). Почти в двух третях случаев (63 процента) различия в оплате вызваны тем, что женщины чаще мужчин работают в отраслях, профессиях и на должностях, где платят меньше, кроме того, женщины чаще работают неполный рабочий день.

Оставшиеся 37 процентов случаев статистики не смогли объяснить на основе использованных в модели критериев. Разница в оплате труда женщин и мужчин присутствовала и при одинаковых квалификациях, работе и трудовой биографии. Такая картина наблюдалась в семи процентах случаев, говорится в исследовании.

Смотрите также: