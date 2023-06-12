Насилие против женщин в Германии. Что говорит статистика?

Результаты опроса, проведенного независимой международной организацией помощи и развития Plan International Germany, показали, что каждый третий молодой мужчина в Германии в той или иной степени оправдывает насилие против женщин. Plan International является одной из крупнейших и старейших организаций помощи детям и работает более чем в 50 странах мира. В онлайн-опросе, который проводился с 9 по 21 марта 2023 года по всей Германии, приняли участие 1000 мужчин и столько же женщин в возрасте от 18 до 35 лет.

Выводы исследования шокировали многих экспертов и специалистов в области гендерного равноправия: 33 процента опрошенных мужчин заявили, что считают "приемлемым" физическое насилие время от времени в спорах. 34 процента опрошенных уже прибегали к насилию по отношению к женщинам, чтобы внушить им уважение к себе. Кроме того, среди опрошенных был выявлен высокий уровень гомофобии: 48 процентов выразили беспокойство по поводу публичного проявления гомосексуальности.

Референт немецкого объединения "Федеральный форум мужчин" Карстен Касснер (Karsten Kassner) в интервью изданиям медиагруппы Funke сказал, что результаты опроса его буквально шокировали. "Проблема в том, что треть опрошенных мужчин преуменьшают физическое насилие в отношении женщин. Это необходимо срочно изменить", - подчеркнул Касснер.

В сознании многих мужчин укоренился образ женщины-домохозяйки

Согласно обнародованной информации медиагруппы Funke, в которую среди прочих изданий входят и женские журналы Bild der Frau и Aktuell, исследование также показывает, что образ традиционной "домохозяйки", по-видимому, прочно закрепился в сознании многих мужчин. 52 процента опрошенных мужчин видят свою роль в том, чтобы финансово обеспечивать семью, а женщина, в их представлении, в основном должна ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство.

По данным опроса, каждый второй молодой человек не хочет вступать в отношения с женщиной, если у нее ранее уже было много сексуальных партнеров. При этом 37 процентов заявили, что им самим хотелось бы иметь как можно больше сексуальных контактов. 71 процент опрошенных мужчин верят в то, что сами должны решать свои проблемы и не просить о помощи, 51 процент считают себя слабыми и уязвимыми, если показывают чувства.

Пресс-секретарь Plan International Germany Александра Чахер (Alexandra Tschacher) в интервью немецким СМИ заявила, что "классические ролевые образы женщин и мужчин прочно засели в умах". 14 процентов опрошенных женщин считают нормальным, если у мужчины вдруг "соскальзывает рука".

По словам Карстена Касснера, референта Федерального форума мужчин, объединяющего 38 организаций, которые повышают уровень информированности мальчиков, мужчин и отцов по всей Германии о гендерном равенстве, многие мужчины в принципе не против идеи равенства между полами, однако претворять это равенство в жизнь они не готовы. В этом контексте Касснер считает, что задачей политики является изменение общих условий для полов.

Критика опроса

Эксперты, специализирующиеся на подобных исследованиях, утверждают, что группа респондентов не была репрезентативной, а методика опроса не была корректной. Немецкие СМИ попросили сотрудников Plan International Germany уточнить детали исследования и ждут ответа.

Так или иначе, насилие в отношении женщин по-прежнему является большой проблемой в Германии. Согласно данным полиции, в 2021 году в Германии было зарегистрировано около 140 тыс. случаев насилия со стороны интимного партнера. 80 процентов жертв - женщины, почти 79 процентов преступников - мужчины.