Эксперты Совета Европы критикуют ФРГ за гендерное насилие

В ФРГ отсутствует общенациональный план действий по прекращению насилия в отношении женщин, а уровень специализированных услуг недостаточно высок, заявили эксперты Совета Европы.

Экспертная группа Совета Европы по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (GREVIO) заявила о наличии серьезных недостатков в защите женщин и девочек от гендерного насилия в Германии. Соответствующий отчет экспертов был обнародован в пятницу, 7 октября.

Согласно опубликованному отчету, главной проблемой ФРГ является отсутствие общенационального плана действий по прекращению насилия в отношении женщин или координации на федеральном уровне, как того требует Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), которую Германия ратифицировала в 2018 году.

Неравномерный уровень услуг для пострадавших женщин

Хотя в отдельных федеральных землях достигнут приемлемый уровень предоставляемых консультационных услуг для пострадавших женщин и других специализированных услуг, например, доступность убежищ-шелтеров, с точки зрения экспертов GREVIO существует значительная неравномерность уровня таких услуг как в сравнении между разными землями, так и между различными регионами внутри отдельных земель.

Например, в Берлине, где проживает 3,7 миллиона человек, существует только один консультационный центр для жертв изнасилования, в котором работает менее десяти человек, а среднее время ожидания первичной консультации составляет два месяца, говорится в отчете. По сравнению с крупными городами гораздо ниже доступность необходимой помощи в сельской местности.

Германии необходимо устранить недостатки

По мнению экспертов, Германии необходимо устранить серьезные недостатки, в том числе более точно оценивать риски для женщин, пострадавших от насилия, улучшить применения охранных судебных ордеров и срочных мер защиты, повысить доступность служб поддержки и женских шелтеров.

Акция ООН против фемицида - 117 пар обуви в память об убитых женщинах (Потсдам, 2020) Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Среди успехов, которых достигла Германия, названы введение уголовной ответственности за изнасилование и сексуальное насилие на основании отсутствия согласия жертвы, а также успешное функционирование общенационального телефона доверия. Кроме того, эксперты GREVIO отмечают, что отчетливая криминализация технологических злоупотреблений (например, киберпреследование, несанкционированное фотографирование интимных частей тела и обмен изображениями в интернете) "способствовала созданию прочной правовой базы для цифрового измерения насилия в отношении женщин в последние годы".

В декабре 2022 года ожидается публикация рекомендаций правительству Германии от стран-участниц Стамбульской конвенции на основе отчета GREVIO.

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